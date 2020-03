Banca IFIS rafforza la squadra: entrano due nuove manager

Sono Patrizia Giuliani, nuova chief Hr officer del gruppo, e Katia Mariotti diventata responsabile della nuova Direzione Centrale Npl

Banca Ifis annuncia l’ingresso di due nuove manager che andranno a rafforzare la squadra dell’Istituto.

Dallo scorso 24 febbraio, Patrizia Giuliani ha assunto la carica di chief Hr officer del Gruppo, mentre Katia Mariotti è diventata la responsabile della nuova Direzione Centrale Npl. Entrambe ripotano direttamente all’amministratore delegato Luciano Colombini.

Patrizia Giuliani, che assume l’incarico precedentemente occupato da Paolo Zennaro, “sarà impegnata nell’attuazione dei programmi e delle politiche del personale del Gruppo Banca IFIS, supportandone il consolidamento e la crescita”, spiega Banca Ifis in una nota. La manager in passato ha ricoperto la carica di direttore risorse umane Italia di Calyon Corporate and Investment bank, mentre dal2008 al 2018 è stata Hr Country Head per Ubs Europe Se e responsabile delle Risorse Umane del Gruppo Banca Carige.

Il compito di Katia Mariotti sarà invece quello di coordinare la presenza di Banca Ifis nel nel settore dei crediti non performing e degli asset sottostanti. Già partner di Ey e Leader del settore Restructuring e Non Performing Exposures per l’area mediterranea, Mariotti è stata partner presso primarie società di consulenza direzionale e vanta una decennale esperienza in Royal Bank of Scotland tra Milano, Londra e New York.

Mariotti lavorerà congiuntamente con Francesco De Marco, direttore generale di FBS e responsabile delle piattaforme di gestione e recupero, e con Riccardo Sigaudo, Responsabile NPL Transactions, “per raggiungere insieme i target delineati dal nuovo Piano Industriale della Banca”, spiega l’istituto in una nota.