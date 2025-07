Amazon taglia centinaia di posti di lavoro nella divisione cloud computing. E l’IA è sempre più intelligente

Nuovi tagli ai posti di lavoro nella divisione di cloud computing di Amazon, Aws. Sarebbero centinaia i tagli fatti in favore di un crescente utilizzo dell’AI da parte dell’azienda in un’ottica di ottimizzazione dei costi

Amazon ha tagliato centinaia di posti di lavoro nella divisione di Cloud Computing Aws, ossia Amazon web services. La notizia, che è stata divulgata da Reuters, pone l’azienda di Jeff Bezos al pari di altre Big Tech che da anni tagliano posti di lavoro in favore di cambiamenti, quasi sempre dovuti al ruolo sempre più centrale dell’intelligenza artificiale. Come riporta Reuters, la diffusione della decisione di questi tagli arriva dopo gli avvertimenti fatti dal Ceo Andy Jassy più di un mese fa, dove affermava proprio che l’adozione di tool di intelligenza artificiale si sarebbe tradotta in una riduzione della forza lavoro. Per il momento non sono stati forniti dati esatti in merito ai tagli compiuti.

Amazon raggiunge le altre big tech nell’utilizzo massiccio dell’IA

Recentemente altre grandi aziende Big Tech hanno diffuso comunicazioni sui licenziamenti della propria forza lavoro, in seguito a forti sviluppi dell’intelligenza artificiale in grado di sostituire le attività svolte dai dipendenti stessi. Come chiarisce Reuters, diverse aziende stanno usando l’intelligenza artificiale per scrivere i codici dei software e specialmente per automatizzare alcune attività considerate ripetitive. La conseguenza e la causa stanno anche nel risparmio di costi attivi, in seguito all’implementazione dell’IA.

Secondo quanto illustra Reuters e tramite quanto riferito da alcuni dipendenti Amazon, nella giornata di ieri, giovedì, questi ultimi hanno ricevuto mail dove gli veniva comunicato il licenziamento e che i propri computer stavano per essere disattivati.