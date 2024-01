World best Roses: è trentino il migliore vino rosato al mondo, e un siciliano si piazza al nono posto

Entrambe aziende biologiche di ridotte dimensioni ma di alto livello. La Spagna si aggiudica il secondo posto alla Francia la medaglia di bronzo

Grande affermazione per l’Italia nella classifica dei migliori vini Rosati del mondo: la World best Roses celebre portale di monitoraggio e comparazione dei prezzi del vino a livello mondiale ha inserito due vini italiani nell’elenco dei dieci migliori vini rosati al mondo. Primo posto assoluto in classifica è stato conquistato dal Trentodoc Maso Martis Rose Extra Brut, prodotto dall’azienda guidata dalla famiglia Stelzer azienda spumantistica trentina di ridotte proporzioni, 10 ettari di vigneto coltivati a biologico che da anni è attestata su una produzione di alto livello. Il Rose Extra Brut è stato giudicato “spumante secco e delizioso” con note floreali di frutti di bosco, frutta rossa e bollicine delicate. Conquista la nona posizione un’altra azienda, siciliana questa volta, a carattere familiare: il rosato Terre Siciliane Igt dell’Azienda agricola Lamoresca.

Il rosato di Lamoresca, varietà Nero d’Avola, Frappato e una piccola percentuale di Moscato, viene ottenuto per fermentazione con lieviti indigeni, senza macerazione sulle bucce e un affinamento in vasche di cemento per 6 mesi. L’azienda di proprietà di Filippo Rizzo in Contrada Gigliotto a San Michele di Ganzaria (CT) ha una storia relativamente recente. Il piccolo nucleo originario acquistato nel 2000 si è arricchito di altri terreni. Oggi l’azienda si sviluppa su una superfice di 25 ettari a 450 metri slm e vi si coltiva oltre alla vite, l’ulivo e il fico d’india.

La sua dimensione ha consentito una impostazione biologica delle coltivazioni: tutti i processi produttivi sia in cantina sia in frantoio vengono seguiti personalmente da Rizzo e dai suoi figli.

“I nostri prodotti- afferma Rizzo – esprimono la tipicità del territorio e ne racchiudono tutte le caratteristiche peculiari. L’approccio tradizionale alle lavorazioni con una filosofia biologica che si unisce alle moderne conoscenze tecniche contribuisce ad ottenere un ottimo risultato.

Secondo vino in classifica è lo spagnolo Ribera del Duero di Bodegas Antidoto “Le Rose”. Segue la Francia con il Côtes de Provence di Château d’Esclans “Les Clans” Rose. E la Francia si aggiudica anche il quarto posto con il Côtes de Provence Rose Muse de Miraval (azienda che fa capo all’attore Brad Pitt), e il quinto con il Côtes de Provence Cru Classé “Lion et Dragon” Rose. Procedendo troviamo quindi sul podio n. 6 il “Coleccion 125” Rosado prodotto da Chivite e “Dido, vino spagnolo e si resta in Spagna anche per il vino settimo in classifica la Solució Rosa”, Montsant di Venus “la Universal”. Si vola in Australia quindi per l’ottavo vino in classifica il “Crudo” di Like Lambert. Nona posizione per l’italiano Lamoresca e chiusura della lista con un vino spagnolo “Suane”, Rioja rosato riserva prodotto da Alonso & Pedrajo.