Bonus cultura: il 30 aprile 2024 sarà l’ultimo giorno per utilizzarlo. Arrivano due nuove carte per i neo maggiorenni

Mancano pochi giorni per usufruire del vecchio bonus cultura 2023. Dopo arriveranno le carte “Cultura giovani” e “Merito”, sempre da 500 euro, ma cumulabili

C’è tempo fino al 30 aprile per utilizzare il vecchio bonus cultura giovani, un’iniziativa volta a promuovere la cultura tra i giovani che hanno compiuto diciotto anni nel 2022, offrendo loro un bonus di 500 euro da utilizzare per attività e prodotti culturali. Inoltre, l’ultimo giorno del mese segnerà l’addio ufficiale al bonus cultura, che sarà sostituito dalla nuova “Carta della cultura giovani” e “Carta del merito“. Ognuna delle due carte ha un valore di 500 euro e sono cumulabili tra loro, per un massimo di mille euro. Ma vediamo in cosa consistono e come fare domanda.

Carta della cultura giovani e Carta del merito: requisiti

Per ottenere la Carta della cultura giovani del valore di 500 euro, è necessario fare richiesta entro il 30 giugno e soddisfare i seguenti requisiti: essere residenti in Italia o avere un permesso di soggiorno in corso di validità, un Isee pari o inferiore a 35 mila euro ed essere nati nel 2005. La carta potrà essere utilizzata l’anno successivo al compimento dei 18 anni ed entro il 31 dicembre dell’anno della richiesta.

Invece, per ottenere la Carta del merito, i requisiti da soddisfare sono i seguenti: valgono allo stesso modo i termini di residenza o permesso di soggiorno, ma possono beneficiarne coloro che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, la maturità con una votazione di 100 o 100 e lode. La richiesta può essere effettuata sempre entro il 30 giugno.

Come fare domanda?

Per richiedere le carte basterà accedere alla piattaforma dedicata tramite identità digitale, (Spid o Carta d’identità elettronica). Una volta ottenute, sarà possibile utilizzarle per acquistare beni o servizi elencati nel programma fino alla fine dell’anno in corso, cioè fino al 31 dicembre 2024. Il governo ha fissato un limite massimo di spesa di 190 milioni di euro. Attualmente, ci sono quasi 169 mila persone registrate per la “Carta della cultura giovani” e altre 30 mila per quella del merito, che hanno utilizzato rispettivamente circa 84,5 e 15 milioni di euro.

Cosa si può acquistare con il bonus cultura?

Sempre sul portale è possibile consultare l’elenco dei negozi che accettano le carte. In ogni caso si possono comprare biglietti per teatro, cinema e spettacoli dal vivo, ma anche libri, abbonamenti a giornali (anche in formato digitale) e musica. I giovani possono, inoltre, spendere le carte per l’ingresso a musei, mostre, eventi culturali, siti archeologici e parchi naturali. Nell’elenco si trova anche la partecipazione a vari corsi di formazione, come teatro, musica, danza e lingue straniere. Non sono compresi, invece, videogiochi e abbonamenti a servizi di streaming. Se necessario, però, si può convertire il bonus in buoni spesa.