Venezia, ticket di ingresso da 5 euro: ecco dove si compra e come funziona il biglietto per entrare nella città dei canali

A partire dal 25 aprile 2024, coloro che desiderano visitare in giornata Venezia saranno tenuti a comprare un biglietto di ingresso di 5 euro. Multe salate per chi non paga. Ecco come funziona

Debutta il nuovo sistema di ingresso a Venezia, che richiede un ticket di 5 euro per l’accesso. Da quest’anno, infatti, coloro che desiderano esplorare la città lagunare dovranno munirsi di questo biglietto. Questa misura, ampiamente dibattuta, mira a gestire l’afflusso turistico, limitando l’accesso durante le giornate di maggiore affluenza, come festività e ponti. Anche se non sono state stabilite soglie massime o limiti di presenze. Ma vediamo come funziona e quando si deve comprare il biglietto d’ingresso per Venezia.

Chi deve pagare il biglietto per Venezia?

Il ticket deve essere pagato da tutte le persone di età superiore ai 14 anni che entrano nella città, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato, dalle 8:30 alle 16 durante le giornate in cui è richiesto il pagamento. Il biglietto è obbligatorio solo per le visite di breve durata e, per il 2024, non sarà necessario per accedere alle isole minori. Chiunque entri in città senza il biglietto rischia una sanzione da 50 a 300 euro, oltre al costo del biglietto stesso.

Chi non paga il ticket per Venezia?

Sono esenti dal pagamento del biglietto, e non devono richiedere l’esenzione, i residenti o i nati a Venezia e nel Veneto, gli under 14 e i possessori della Carta europea della disabilità e relativi accompagnatori. Non devono pagare il biglietto neanche i turisti che soggiornano a Venezia, poiché già versano una tassa di soggiorno di 3 euro a persona a notte, ma devono essere registrati sul portale della città.

Devono invece richiedere l’esenzione (registrandosi sul portale) i residenti del Veneto: i coniugi, conviventi e parenti fino al terzo grado dei residenti, nonché coloro che visitano persone residenti e domiciliate nella città o nelle isole minori senza legami di parentela, lavoratori, studenti di scuole e università che hanno sede in città o nelle isole minori, soggetti e membri dei nuclei familiari dei contribuenti dell’Imu nel Comune di Venezia.

Sono esentati – ma con obbligo di registrazione – le persone con disabilità e coloro che devono sottoporsi a terapie o visite mediche nella città, insieme ai loro accompagnatori, nonché coloro che partecipano a eventi sportivi o visite istituzionali, purché utilizzino i mezzi pubblici locali per entrare in città.

Dove e come acquistare il ticket per entrare a Venezia?

Il biglietto da 5 euro deve essere acquistato tramite il portale della città di Venezia. È necessario registrarsi sul portale se si rientra nelle categorie esentate sopra elencate. In entrambi i casi, verrà emesso un codice QR da mostrare alle autorità in caso di controlli. I voucher con codice QR sono nominativi, ma è possibile effettuare prenotazioni cumulativamente per viaggi di famiglia o gruppi.

Il ticket sarà richiesto per accedere alla città di Venezia e alle sue isole principali, ma non sarà necessario per attraversare Piazzale Roma, Tronchetto o la Stazione Marittima senza entrare nella parte antica della città. Lo stesso vale per le isole minori come il Lido di Venezia, Pellestrina, Murano, Burano e altre. Durante le giornate in cui è richiesto il biglietto, la prenotazione o il pagamento avrà validità per l’intera giornata, permettendo di entrare e uscire liberamente dalle zone soggette al controllo.

In quali giorni sarà necessario il ticket?

Ecco le date in cui sarà richiesto il biglietto per l’anno 2024:

Aprile: 25, 26, 27, 28, 29 e 30;

Maggio: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26;

Giugno: 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30;

Luglio: 6, 7, 13 e 14.

Biglietto Venezia: è obbligatorio anche per chi arriva in nave?

Per ora, il Comune non ha ancora deciso cosa fare riguardo ai turisti che arrivano con le grandi navi da crociera. Attualmente, le grandi navi non possono più transitare davanti a Piazza San Marco ma attraccano a Porto Marghera. Quindi, per chi scende dalla nave e vuole visitare Venezia, potrebbe essere necessario pagare il biglietto. Ma cosa succederà nel 2027, quando il Comune prevede di far tornare le grandi navi nel centro città, è ancora incerto.