Preziosi food: nel 2023 i ricavi superano 86 milioni di euro

L’azienda di snack salati comunica fatturato in crescita del 24% ed Ebitda in doppia cifra grazie all’aumento dei volumi e alla maggiore efficienza

Il CdA di Preziosi Food, l’azienda degli snack Salati Preziosi, ha approvato i numeri del bilancio 2023. L’azienda ha rafforzato la propria posizione competitiva sul canale MDD (Marchio del Distributore o Private Label) su cui genera il 70% delle vendite con i principali attori del Discount e della GDO italiani ed internazionali. In crescita anche le vendite a marchio proprio, con il brand Salati Preziosi, secondo leader in Sud Italia, in particolare concentrazione in Campania, Sicilia e Puglia. Nel 2023, Preziosi Food ha ottenuto un aumento delle vendite totali superiore alla media del mercato sia a volume che a valore, su livelli comparabili con quelli del 2022.



Nel 2023 Preziosi Food ha generato un fatturato di 86 milioni di euro, con una crescita del +24% dall’anno precedente e rispetto a una crescita in valore del 14,2% del mercato italiano degli Snack salati nel suo complesso. I volumi sono aumentati dell’11% anno su anno, con 20 milioni di kilogrammi venduti di chips, estrusi, pellets, tortillas e popcorn. Il MOL a 11,155 milioni di Euro è in aumento del +84% rispetto all’esercizio precedente (al lordo di alcune partite straordinarie). L’Utile Netto 2023 è pari a 4,278 milioni di Euro. La Posizione Finanziaria Netta (PFN) migliora e si attesta a 11,2 milioni di euro.

Nonostante lo scenario macroeconomico particolarmente complesso, che ha visto forti rincari del prezzo delle patate da trasformazione, dei costi di trasporto e logistica, il livello sempre sostenuto dei costi dell’energia, e gli effetti della situazione climatica sulla disponibilità di offerta delle commodities agricole, Preziosi Food ha tratto vantaggi significativi dall’aumento di capacità, dall’incremento delle vendite, da un attento controllo dei costi operativi e dall’oculata politica di gestione dei listini dell’anno precedente 2022.

Lorenzo Caporaletti, Presidente e Amministratore Delegato di Preziosi Food, ha dichiarato: “I risultati del 2023 sono i migliori di sempre per la nostra azienda. Nello scenario particolarmente sfidante degli ultimi tre anni, grazie all’ambizioso programma di investimento del 2022 per l’espansione della capacità e l’ammodernamento degli impianti, siamo stati in grado di ottenere sempre crescita di volumi e fatturato. Inoltre, e ancora più importante, in presenza di una marcata dinamica inflazionistica dei fattori produttivi, negli ultimi trimestri, siamo riusciti a migliorare la marginalità ricercando con determinazione maggiore efficienza gestionale ed operativa, contenimento dei costi, minore incidenza dei costi fissi, grazie all’impegno di tutte le nostre risorse.”

Tra il 2022 e 2023, Preziosi Food ha investito oltre 12 milioni di euro negli impianti e tecnologie del proprio stabilimento di Melfi (PZ) in Basilicata, raddoppiando la capacità produttiva, migliorando il controllo e la qualità dei prodotti e incrementando l’efficienza produttiva. Sono state adottate tecnologie di processo avanzate che consentono il costante controllo degli standard e parametri di prodotto, in particolare per quanto riguarda l’acrilammide e la gestione di olio di semi di girasole, aromi ed altri ingredienti. Oggi, Melfi impiega circa 200 persone e, grazie all’automazione delle linee di produzione, la capacità produttiva è raddoppiata a oltre 33 milioni di chili.

Per il 2024 e 2025, Preziosi Food ha in piano ulteriori investimenti, in particolare dal punto di vista della produzione e utilizzo di energia rinnovabile e del recupero e riutilizzo di risorse idriche. Oltre a essere il primo marchio di snack a realizzare una confezione completamente compostabile e certificata, quella della Casereccia, offre pack dei prodotti riciclabili, mentre sul fronte energetico, tutti gli scarti organici di lavorazione vengono riutilizzati come biomasse attraverso il supporto di una società specializzata. Fra la fine del 2024 e il 2025, Preziosi prevede di ultimare la realizzazione di un impianto fotovoltaico al fine di produrre il 30% del fabbisogno energetico da fonte rinnovabile e di recuperare fino al 70% dell’acqua durante il processo industriale attraverso un “water treatment and recovery plan”. A entrambi i progetti è stato destinato uno stanziamento di 1 milione di euro.

Dal punto di vista della produzione, infine, il brand prevede di espandere la propria produzione in ottica di diversificazione sugli snack ad alto potenziale, rafforzando il segmento del “better for you”, ricercando soluzioni per prodotti a minor contenuto di grassi e zuccheri, basati su vegetali e legumi, con più proteine e fibre. L’attenzione a queste esigenze risulta già presente sulla linea per i bambini, per quanto riguarda gli snack a base di mais con sorpresa, e con la produzione gluten-free che costituisce il 90% degli snack prodotti dall’azienda, certificata al marchio “Spiga Barrata” della AIC (Associazione Italiana Celiachia).

Preziosi Food, leader nel settore degli snack salati in Italia, offre una vasta gamma di prodotti sia a proprio marchio – Salati Preziosi – che con la produzione di Private Label (MDD). Con uno stabilimento strategicamente locato nel Sud Italia, a Melfi (PZ) , controllato e certificato secondo gli standard BRC ed IFS, e con impianti e tecnologie recentemente rinnovati, Preziosi Food garantisce la qualità e la sicurezza dei propri prodotti. Il brand Salati Preziosi è sinonimo di innovazione e qualità, rivolto a tutte le fasce di età, con un focus particolare sui più giovani attraverso le sue famose patatine con sorpresa: prodotti unici con licenze esclusive che confermano l’azienda come leader italiano nel settore degli snack con sorpresa. L’azienda è certificata AIC Spiga Barrata, offre una vasta gamma di prodotti Gluten Free (Senza Glutine) per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento e sensibile alle specificità alimentari. Preziosi Food continua a investire nell’innovazione, nella qualità e nella sicurezza alimentare, garantendo ai consumatori prodotti irresistibili, sicuri e adatti a diverse esigenze ed occasioni.

