Belt and Road: il futuro del commercio internazionale corre su rotaia?

Nell’attuale clima di incertezza, il progetto infrastrutturale cinese ha spinto molte imprese europee verso alternative al trasporto marittimo. Gli attuali benefici: tempi e costi ridotti di un terzo

Inaugurato nel 2011 come uno dei progetti chiave della Belt and Road Initiative (BRI o B&R), il China-Europe Railway Express (Cer Express), noto anche come “Xin’ou Lianyun”, è un servizio di trasporto merci ferroviario che collega la Cina all’Europa e che si pone l’obiettivo di offrire un’alternativa rapida, affidabile e conveniente al tradizionale trasporto marittimo.

Per anni è stato osteggiato, soprattutto in Occidente, e considerato come un’iniziativa dal carattere più simbolico che di reale importanza commerciale. Tuttavia, gli eventi che negli ultimi tempi hanno destabilizzato lo scenario geo-politico mondiale, in particolare la crisi che ha interrotto buona parte dei traffici attraverso il Canale di Suez, hanno spinto molte imprese europee a cercare alternative in grado di fornire stabilità e prevedibilità alle catene di approvvigionamento.

China-Europe Railway Express: boom dei trasporti nel 2024

Secondo China State Railway, il China-Europe Railway Express ha operato 2.928 treni solo nei primi due mesi del 2024, trasportando 317mila container di merci equivalenti a unità da 20 piedi (Teu), con aumenti rispettivamente del 9% e del 10% su base annua. La rete si è estesa per coprire 120 città in Cina e raggiunge ben 219 città in 25 paesi europei.

La crescente popolarità del servizio deriva dalla sua affidabilità alle interruzioni esterne. I problemi di sicurezza sono ridotti lungo la rotta ferroviaria dal momento che evita i corsi d’acqua soggetti alla pirateria e potenziali zone di conflitto.

D’altra parte, in risposta alla crisi del Mar Rosso, molte compagnie di navigazione hanno dovuto reindirizzare le loro rotte attraverso il Capo di Buona Speranza in Sudafrica. Questa mossa, che aggiunge 14 giorni ai viaggi in container da est a ovest e 18 giorni per le navi cisterna, si traduce in costi più elevati. Il recente rapporto dell’Unctad ha mostrato che le tariffe di spedizione da Shanghai all’Europa tramite trasporto marittimo sono triplicate da novembre.

Ecco allora che, in termini di efficienza le ferrovie presentano un vantaggio: oggi i treni merci Cina-Europa impiegano circa 12 giorni, mentre il normale tempo di transito via mare è di 35-45 giorni.