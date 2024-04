Popolare Sondrio: l’assemblea approva bilancio 2023, dividendo e nuovo Cda

L’assemblea della Pop di Sondrio ha approvato il bilancio 2023 con un utile di oltre 392 milioni e ha deciso di distribuire un dividendo lordo di 0,56 euro per azione.

Inoltre, sono stati eletti i nuovi membri del board

Durante l’assemblea degli azionisti della Banca Popolare di Sondrio è stato dato il via libera al bilancio dell’anno 2023, il quale si è chiuso con un utile netto di oltre 392 milioni di euro. Inoltre, è stata approvata la distribuzione di un dividendo lordo di 0,56 euro per azione, con pagamento a partire dal 22 maggio 2024. All’assemblea hanno partecipato oltre 4.800 soci rappresentanti circa il 52% del capitale sociale, deliberando su tutti gli argomenti all’ordine del giorno: la relazione annuale sulla politica retributiva e sui compensi, il piano dei compensi per il 2024 e l’autorizzazione per l’acquisto e la vendita di azioni proprie.

Il nuovo Cda della Pop di Sondrio: ecco tutti i nomi

Il Cda è stato rinnovato per il triennio 2024-2026, con l’elezione di cinque nuovi membri provenienti da due liste presentate. Fra di essi tre new entry: Roberto Giay (amministratore esecutivo), Giuseppe Recchi (amministratore indipendente) e Neervoort Séverine Melissa Harmine (amministratore indipendente). Confermati gli uscenti Loretta Credaro (amministratore esecutivo) e Pierluigi Molla (amministratore indipendente).

L’elezione del collegio sindacale

Per l’elezione del Collegio sindacale per i prossimi tre anni, due liste sono state presentate. La “Lista n. 1”, supportata da 4 azionisti, ha ottenuto la maggioranza dei voti con il 93,1% del capitale rappresentato in assemblea. La “Lista n. 2” ha ricevuto il restante 6,1% dei voti. Di conseguenza, i membri eletti sono: Laura Vitali, Massimo De Buglio e Paolo Vido dalla “Lista n. 1”, e Carlo Maria Vago (presidente del Collegio sindacale) e Marco Fabio Capitanio dalla “Lista n. 2”.

Il bilancio 2023

La Pop di Sondrio ha chiuso il 2023 con un utile netto di 392,766 milioni di euro. Dell’utile netto, 253,896 milioni saranno destinati al dividendo, 138,370 milioni alle riserve, e 0,5 milioni al fondo beneficenza.

Nel complesso, il bilancio consolidato del gruppo bancario ha mostrato un utile netto di 461,162 milioni.

A livello consolidato, la raccolta diretta da clientela è aumentata del 1,5% a 42.393 milioni, mentre quella indiretta è cresciuta del 18,6% a 46.318 milioni. La raccolta assicurativa è salita del 5,6% a 2.067 milioni. Complessivamente, la raccolta da clientela è stata di 90.778 milioni, in crescita del 9,7%. I finanziamenti a clientela hanno raggiunto 34.480 milioni, con un aumento del 4,4%.

Il patrimonio netto consolidato, compreso l’utile d’esercizio, è salito a 3.809 milioni entro il 31 dicembre 2023, con un aumento del 12,5% rispetto all’anno precedente. I requisiti patrimoniali hanno mostrato un CET1 Capital Ratio del 15,37% e un Total Capital Ratio del 17,73%. Il Texas Ratio si è attestato al 14,91%.

Il commento del presidente Francesco Venosta

Il presidente, Francesco Venosta, ha espresso soddisfazione per l’ampio consenso ricevuto dalle proposte dell’amministrazione, sottolineando il sostegno importante sia da parte di Gruppo Unipol che dalla vasta comunità di piccoli investitori. Ha inoltre evidenziato l’importanza del nuovo consiglio nel guidare la banca verso una crescita continua, “ribadendo i valori di attenzione alla clientela e ai sistemi produttivi dei territori di una ‘banca che fa banca’ e che intende farlo sempre meglio, in sintonia con gli stakeholder, affrontando le importanti sfide che il mercato e il nostro tempo ci pongono”.