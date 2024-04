Meteo weekend: tornano sole e caldo, ma durerà poco. Brutto tempo anche il primo maggio

Torna il caldo nel weekend, anche se il rischio di qualche temporale e grandinate locali resterà alto in alcune regioni. Ecco i dettagli

Tornano sole e caldo nell’ultimo weekend di aprile. Dopo il crollo delle temperature e le piogge degli ultimi giorni, l’anticiclone africano farà una breve visita in Italia, regalando un assaggio di primavera. Tuttavia, non mancheranno temporali isolati con il rischio di grandinate in alcune zone. Ma attenzione, perché la tranquillità sarà solo temporanea: il maltempo farà il suo ritorno già dal primo maggio. Ma vediamo nel dettaglio che tempo farà il weekend del 27 e 28 aprile.

Meteo: ecco le previsioni dell’ultimo weekend di aprile

Sabato 27 aprile sarà un giorno di contrasti, soprattutto al Nord. Le regioni occidentali vedranno piogge e temporali, mentre sulle Alpi potrebbe nevicare oltre i 1.200-1.500 metri. Le temperature massime oscilleranno tra i 9°C di Aosta e i più gradevoli 16-17°C di Bologna e Trieste. Al Centro e al Sud, invece, il contesto meteo non solo sarà più soleggiato, ma anche decisamente più mite.

Domenica 28 aprile le condizioni meteorologiche miglioreranno gradualmente in tutto il Paese, con qualche temporale al mattino soprattutto al Nord e in particolare al Nordovest. Le temperature si alzeranno leggermente, con massime tra i 10-13°C al Nord e i più mite 19-26°C al Centro e al Sud. Il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso.

Lunedì 29 aprile tutta l’Italia si troverà sotto il sole e un clima anche estivo: le temperature potrebbero persino toccare i 28-30°C nelle zone interne del Centro-Sud.

Che tempo farà il primo maggio?

Ma attenzione agli improvvisi cambiamenti di scena: martedì 30 aprile potrebbe portare una perturbazione carica di sorprese, con piogge e temporali in arrivo, soprattutto sulle Isole Maggiori e il Nordovest. Il maltempo attraverserà almeno mezza Italia con piogge e temporali a tratti intensi, proprio nella giornata di mercoledì primo maggio. E potrebbe durare anche fino al prossimo weekend.