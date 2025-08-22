Venezia, il 26 agosto si celebra il compleanno di Peggy Guggenheim con un concerto del Quatuor Tchalik

Figura cardine nella storia dellʼarte del XX secolo, appassionata collezionista, scopritrice e amica degli artisti, nasceva il 26 agosto del 1898 a New York, Marguerite Guggenheim, meglio nota come Peggy, lungimirante mecenate e filantropa che ha lasciato un segno indelebile nella storia dellʼarte del Novecento

Peggy Guggenheim ha attraversato quel “secolo breve”, così definito dallo storico e scrittore britannico Eric Hobsbawm, facendosi promotrice e tenace sostenitrice dei maggiori movimenti dʼavanguardia sbocciati tra Europa e Nuovo Mondo, dal Cubismo allʼAstrattismo, dal Surrealismo allʼEspressionismo astratto americano, puntando su talenti allora sconosciuti, primo su tutti lʼindiscusso genio americano Jackson Pollock. “Mi sono sempre dedicata alla mia collezione”, sosteneva (Berenice Abbott, Peggy Guggenheim and her friends, 1994). “Una collezione significa un duro lavoro. Sono stata io a volerla e lʼho trasformata nel lavoro della mia vita”. Questa sua affermazione rispecchia perfettamente quellʼesistenza unica e straordinaria di donna determinata, sempre aperta al mondo, spirito libero e rivoluzionario che andò contro le convenzioni sociali borghesi dellʼepoca. Nellʼarco della sua esistenza, e ancora ora, scrittori, critici, giornalisti e fotografi hanno contribuito a consolidare la sua immagine pubblica di abilissima musa delle arti e di personaggio carismatico, dallo stile inconfondibile.

Martedì 26 agosto alle 21, la Collezione Peggy Guggenheim celebra il compleanno della sua fondatrice

L’occasione vede lʼannuale concerto, nel giardino delle sculture, riservato agli Amici del museo. Ad esibirsi per lʼoccasione sarà il duo pianistico Pavel Kolesnikov & Samson Tsoy. Riconosciuti per la loro rara combinazione di profondità interpretativa e immaginazione artistica, Pavel Kolesnikov e Samson Tsoy si distinguono tra i musicisti più originali e affascinanti della loro generazione. Sia come solisti che in duo, propongono programmi stimolanti nelle sale da concerto più prestigiose del mondo – dalla Carnegie Hall alla Wigmore Hall, fino alla Suntory Hall – e danno vita a intensi dialoghi musicali anche in contesti non convenzionali, come in passato per il Museo Guggenheim di Bilbao e il Museo della Moda di Anversa. Il loro debutto come duo alla Carnegie Hall è valso loro lʼinserimento da parte del New York Times nel Best of 2024. Nello stesso anno, il loro album dʼesordio con musiche di Schubert e Desyatnikov, pubblicato da Harmonia Mundi, è stato incluso da Le Monde tra Nos albums préférés de 2024. Il disco ha inoltre ricevuto il Preis der deutschen Schallplattenkritik (Premio della critica discografica tedesca), il Diapason dʼOr ed è stato scelto come Instrumental Choice dal BBC Music Magazine. Nel corso della serata , il repertorio musicale di Kolesnikov e Tsoy spazierà da brani di Nino Rota a Claude Debussy, da Erik Satie a Ludwig van Beethoven, per arrivare a John Cage e Igor Stravinsky.