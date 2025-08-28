Us Open, Sinner al terzo turno: sfiderà Shapovalov. Avanti anche Musetti e Cobolli: sarà derby azzurro

Nessun problema per l’altoatesino, che supera in tre set l’australiano Popyrin e al prossimo turno trova il canadese ex top-10. Passano pure Musetti e Cobolli, che ora giocheranno contro. L’altro italiano Darderi se la vedrà invece con Alcaraz

Tutto facile per Jannik Sinner al secondo turno degli Us Open: il campione in carica del torneo dello Slam e numero uno al mondo ha liquidato in tre set l’australiano Alexei Popyrin, numero 36 del mondo, e si è così qualificato al terzo turno. Il punteggio è stato di 6-3, 6-2, 6-2 senza alcun brivido, a parte l’ingresso in campo del fisioterapista alla fine del primo set, ma per un intervento semplice: si trattava solo di allentare la fasciatura che protegge le veschiche dei piedi, nessun infortunio o problema muscolare. Jannik raggiunge così ai sedicesimi di finale il rivale Carlos Alcaraz: lo spagnolo sfiderà l’altro italiano Luciano Darderi, numero 34 del mondo, mentre l’altoatesino e la vedrà contro il canadese Denis Shapovalov, che attualmente è numero 29 ma che qualche anno fa è stato anche top-10.

Per Sinner si tratta della 23esima partita di fila vinta negli Slam sul cemento e della 41esima nelle prime 50 giocate nei Major sul veloce, settimo di sempre (Connors e McEnroe i primi con 46-4). Se l’azzurro dovesse arrivare in finale, raggiungerebbe la vittoria numero 300 in totale sul circuito Atp. E se dovesse poi vincerla diventerebbe il giocatore ad essere andato più vicino, in tutta la storia del tennis, a fare il Grande Slam nella stessa stagione, ossia a vincere tutti i tornei dello Slam nello stesso anno solare: sarebbe infatti l’unico ad averne vinti 3 su 4 e anche ad aver conquistato almeno un match point nello Slam non vinto, che nel caso di Jannik è il Roland Garros.



In precedenza si era qualificato al terzo turno anche un altro italiano, Lorenzo Musetti, testa di serie numero 10 del torneo newyorchese, che ha sconfitto il belga David Goffin in tre set (6-4, 6-0, 6-2) e al prossimo turno incontrerà in un derby tutto azzurro Flavio Cobolli, reduce da una sofferta vittoria in cinque set contro lo statunitense Jenson Brooksby, numero 92 al mondo. Ragionando in proiezione ottavi di finale, Jannik Sinner è nella parte di tabellone in cui dovrebbe sfidare uno tra il kazako Alexander Bublik e lo statunitense Tommy Paul. Al terzo turno in precedenza si era qualificato pure il serbo ex numero uno al mondo e ora testa di serie numero 7 Novak Djokovic, 38 enne e già vincitore tre volte degli Us Open: incontrerà il britannico Cameron Norrie.