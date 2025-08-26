Us Open 2025, oggi Sinner-Kopriva: a che ora e dove vederla. In campo anche Musetti, Sonego e Arnaldi

Jannik Sinner esordisce agli Us Open 2025 contro Vit Kopriva sull’Arthur Ashe Stadium non prima delle 18:40. Nella giornata in campo anche gli altri azzurri Musetti, Sonego e Arnaldi

Jannik Sinner è pronto a fare il suo debutto agli Us Open 2025: oggi il campione in carica aprirà il suo cammino a Flushing Meadows contro il 28enne ceco Vit Kopriva, numero 89 del mondo. Scendono in campo oggi anche altri azzurri: Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi.

Us Open 2025 oggi: Sinner a che ora gioca e dove vederlo

La partita del campione azzurro sarà la seconda in programma sull’Arthur Ashe Stadium, subito dopo il match del tabellone femminile tra la polacca Iga Świątek, numero 2 del mondo, e la colombiana Emiliana Arango. L’orario previsto per l’inizio del match è indicativamente intorno alle 18:40.

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Supertennis Tv (canale 64 del digitale terrestre) e sui canali Sky Sport Uno (201), oltre che in streaming su Supertennis.tv, SuperTennix, Now e SkyGo.

Chi è Vit Kopriva l’avversario di Sinner

Originario di Bilovec e professionista dal 2015, Kopriva ha costruito la sua carriera soprattutto sulla terra rossa, conquistando 11 titoli Challenger. Il momento che ha segnato la sua carriera è arrivato il 23 luglio 2021 a Gstaad, quando da numero 249 del ranking mise a segno un’impresa storica eliminando Denis Shapovalov, allora top 10 Atp. Da quel giorno ha continuato a macinare punti nei Challenger, raggiungendo il suo miglior ranking, la posizione numero 78, a giugno 2025, grazie anche al primo successo in uno Slam al Roland Garros contro Monteiro, in un match di oltre quattro ore.

Kopriva ha lasciato il segno anche contro gli italiani: a Napoli ha battuto Luciano Darderi in una finale estenuante, mentre a Marrakech ha eliminato Lorenzo Sonego prima di cedere nel derby successivo ancora a Darderi. Tifoso di Roger Federer e appassionato di cucina italiana, il ceco predilige la terra rossa ma cercherà di sorprendere anche sul cemento di New York. La sfida con Sinner rappresenta per lui un’occasione speciale: mai superate le qualificazioni, questo sarà il suo debutto assoluto nel tabellone principale degli Us Open, un confronto inedito affrontato senza nulla da perdere.

Us Open 2025 oggi: in campo anche Musetti, Sonego e Arnaldi

Prima di Sinner, scenderanno in campo gli altri azzurri: Lorenzo Musetti (n.10) inaugurerà il programma sul Louis Armstrong Stadium alle 17 contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard (n.37), fresco dalla semifinale a Winston-Salem. Il 23enne carrarino parte favorito anche grazie ai due precedenti vinti nel 2024 sull’erba, a Stoccarda e Wimbledon.

Sempre nel pomeriggio, Matteo Arnaldi affronterà l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie n.19, sul campo 7, mentre Lorenzo Sonego (n.46) sfiderà l’australiano Tristan Schoolkate (n.96) sul campo 12, in una sfida inedita. Per “Sonny” New York resta l’unico Slam in cui non ha mai superato gli ottavi, con il miglior risultato al secondo turno nel 2018, 2019 e 2023.