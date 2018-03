Ubi Banca: proposto dividendo da 0,11 euro per azione

La cedola avrà data di stacco, record date e data di pagamento rispettivamente il 21, 22 e 23 maggio 2018 – Il monte dividendi sarà di 125,5 milioni di euro, a valere sulla riserva straordinaria – Lo ha proposto il Consiglio di Sorveglianza della banca

Il Consiglio di Sorveglianza di Ubi Banca proporrà all’assemblea degli azionisti dell’istituto la distribuzione di un dividendo unitario di 0,11 euro per ciascuna delle azioni in circolazione. La cedola avrà data di stacco, record date e data di pagamento rispettivamente il 21, 22 e 23 maggio 2018. Il monte dividendi sarà di 125,5 milioni di euro, a valere sulla riserva straordinaria.

Il Cds ha approvato anche il bilancio 2017, che “evidenzia il positivo andamento di una gestione che ha garantito la sostenibilità e la solidità dei risultati – commenta il presidente di Ubi, Andrea Moltrasio – anche a seguito dell’acquisizione delle 3 Banche in Centro Italia, che vengono ad arricchire la presenza del Gruppo sul territorio. Anche quest’anno, come nel corso di tutta la crisi, il Gruppo si presenta all’assemblea con la proposta di un dividendo che rappresenta un rendimento del 3% sul prezzo medio delle quotazioni 2017. UBI rimane l’unica, tra le maggiori banche italiane, ad aver regolarmente corrisposto il dividendo in contanti ai propri azionisti. Il Consiglio di Sorveglianza ha quindi approvato all’unanimità il bilancio esprimendo soddisfazione per l’andamento del Gruppo”.