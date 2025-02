Tim, accordo con Apple. Cosa fa il titolo in Borsa e le ipotesi sul riassetto (compresa Poste)

Tim, settimana cruciale per la principale compagnia telefonica del Paese: approvazione del bilancio 2024 e aggiornamento del Piano strategico a brevissimo. Il titolo sale in Borsa sulle indiscrezioni legate al riassetto: intesa con Poste?

Tim sempre in evidenza a Piazza Affari in una settimana cruciale per la compagnia. Oggi, intanto, la società guidata da Pietro Labriola ha annunciato la partnership con Apple che consente ai clienti mobili di avere Apple Music incluso nelle offerte dedicate e ai clienti TimVision di accedere in promozione ai contenuti di intrattenimento di Apple TV+. Mercoledì si riunisce invece il consiglio di amministrazione della principale compagnia telefonica del Paese per approvare il bilancio del 2024 e per aggiornare il Piano strategico. Il giorno successivo, giovedì 13 febbraio, il management del gruppo presenterà il dossier alla comunità finanziaria e terrà una conferenza stampa. Il titolo Telecom Italia sale oggi in Borsa (ed è sui massimi da quasi due anni) stimolato anche dalle indiscrezioni di operazioni straordinarie all’orizzonte.

Tim, ipotesi sul riassetto

L’ipotesi principale riguarda un’alleanza tra Iliad e il fondo Cvc per convergere su Tim in modo da ridurre da quattro a tre gli operatori sul mercato italiano in modo da rendere meno esasperata la competizione sui prezzi che erodono ricavi e investimenti delle società.

Tim, le indiscrezioni su Poste

Un’altra ipotesi sarebbe quella di un’intesa con Poste, presente nel mobile con quattro milioni di utenti. Da valutare sempre, per entrambi gli scenari, la posizione di Vivendi, primo socio del gruppo con il 23,75% del capitale. Si continua a lavorare, intanto, sui dossier per la vendita di Sparkle alla cordata composta dal Mef e d Retelit e per il rimborso di circa 1 miliardo dovuto dallo Stato per il canone concessorio del 1998.

Per quanto riguarda i conti del 2024, infine, gli analisti stimano un aumento dei ricavi del 2,9% a 14,46 miliardi, un ebitda in miglioramento dell’8,4% a 4,34 miliardi e un calo dell’indebitamento a 7,35 miliardi.