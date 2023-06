The World’s 50 Best Restaurants 2023: Central di Lima migliore ristorante al mondo, l’Italia perde posizioni

Il ristorante Il Lido 84 di Riccardo Camanini di Gardone Riviera è il ristorante n. 7 al mondo. Retrocessi Uliassi di Senigalla, Le Calandre di Rubano di Massimiliano Alajmo e Piazza Duomo di Alba di Enrico Crippa. In forte ascesa le cucine sudamericane e spagnole

Sale ai vertici della ristorazione mondiale Il «Central» di Lima di Virgilio Martinez e Pía Léon. Il ristorante ha conquistato il primo posto come migliore ristorante al mondo, nella prestigiosa classifica dei The World’s 50 Best Restaurants 2023. L’assegnazione dei premi che si è svolta presso la Ciudad de las Artes y las Ciencias, nella città spagnola di Valencia ha visto salire a ruolo di protagonista le cucine sudamericane e spagnole. Portabandiera per l’talia è il ristorante Il Lido 84 di Riccardo Camanini di Gardone Riviera ( cui la Guida Michelin aveva assegnato solo 1 stella) che ha conquistato un importante settimo posto.

Ma il nostro paese è risultato alquanto penalizzato nell’edizione di quest’anno avendo perso invece alcune posizioni onorevolmente conquistate nelle passate edizioni: Il Reale di Castel di Sangro di Niko Romito è passato dal 15esimo al 16esimo posto; Mauro Uliassi di Senigallia è stato retrocesso dal 12esimo al 34esimo posto; così come sono stati retrocessi Le Calandre di Rubano di Massimiliano Alajmo dal 10mo al 41esimo posto e Piazza Duomo di Alba di Enrico Crippa dal 19esimo posto al 42esimo. Esce dai primi cinquanta per entrare nella classifica 51-100 il «St. Hubertus» di San Cassiano, in provincia di Bolzano, di Norbert Niederkofler, che aveva conquistato l’altr’anno la 29° posizione. In totale sono stati premiati ristoranti di 24 paesi dei cinque continenti

The World’s 50 Best Restaurant 2023

1. Central – Lima

2. Disfrutar – Barcellona

3. Diverxo – Madrid

4. Asador Extebarri – Axpe

5. Alchemist – Copenhagen

6. Maido – Lima

7. Lido84 – Gardone Riviera

8. Atomix – New York City – Best Restaurant in Nord America

9. Quintonil – Città del Messico

10. Table by Bruno Verjus – Parigi – Highest New Entry Award sponsored by Aspire

11. Trèsind Studio – Dubai – Best Restaurant in Africa e Medio Oriente

12. A casa do porco – San Paolo

13. Pujol – Città del Messico

14. Odette – Singapore – Best Restaurant in Asia

15. Le Du – Bangkok

16. Reale – Castel di Sangro

17. Gaggan Anand – Bangkok – New Entry

18. Steirereck – Vienna

19. Don Julio – Buenos Aires

20. Quique Dacosta – Denia

21. Den – Tokyo

22. Elkano – Getaria

23. Khol – Londra – New Entry

24. Septime – Parigi

25. Belcanto – Lisbona

26. Schloss Schauenstein – Fürstenau

27. Florilège – Tokyo

28. Kjolle – Lima

29. Boragò – Santiago del Cile

30. Frantzén – Stoccolma

31. Mugaritz – San Sebastian

32. Hisa Franko – Kobarid

33. El chato – Bogotà

34. Mauro Uliassi

35. Ikoyi – Londra

36. Plénitude – Parigi

37. Cezanne – Tokyo – New Entry

38. The Clove Club – Londra (dal 35esimo al 38esimo)

39. The Jane – Antwerp

40. Restaurant Tim Raue – Berlino

41. Le Calandre – Rubano

42. Piazza Duomo – Alba

43. Leo – Bogotà

44. Le Bernardin – New York City

45. Nobelhart & Schmutzig – Berlino

46. Orfali Bros Bistro – Dubai – New Entry

47. Mayta – Lima

48. La Grenoilleure – New Entry

49. Roseta – Mexico City – New Entry

50. The Chairman – Hong Kong