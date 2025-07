Stellantis, Gilles Vidal nuovo capo del design europeo: torna dopo 5 anni in Renault

Dal 1° ottobre 2025 Gilles Vidal guiderà il design dei marchi europei di Stellantis. Succede a Jean-Pierre Ploué e porta con sé 30 anni di esperienza tra PSA e Renault

Colpo di mercato in casa Stellantis, ed è un ritorno alle origini. Dal 1° ottobre 2025, Gilles Vidal assumerà il ruolo di nuovo responsabile del design per i marchi europei del gruppo. L’annuncio è arrivato oggi con una nota ufficiale della casa automobilistica. Succede a Jean-Pierre Ploué, che lascia l’azienda dopo un lungo percorso segnato da successi stilistici e rilanci strategici, in particolare per marchi come DS e Citroën.

Nel suo nuovo incarico, Vidal risponderà direttamente a Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer per l’area Enlarged Europe, e lavorerà in stretta collaborazione con Ralph Gilles, Chief Design Officer globale di Stellantis. Avrà il compito strategico di guidare la visione creativa dei brand europei del gruppo: da Citroën a Fiat, passando per Peugeot, Opel, Lancia, Alfa Romeo, DS, Abarth e Maserati.

Un ritorno simbolico per il “designer di casa”

Per Gilles Vidal, 57 anni, si tratta di un ritorno “a casa”. Dopo aver trascorso ben 25 anni nel gruppo Psa (oggi parte di Stellantis), con esordi in Citroën nel 1996 e una lunga carriera ai vertici del design di Peugeot, nel 2020 aveva lasciato il gruppo per entrare in Renault. Qui, sotto la guida di Luca de Meo, ha contribuito a ridefinire il linguaggio stilistico del marchio del rombo.

Ora, dopo cinque anni in Renault, il designer torna nel gruppo che ne ha consacrato il talento. “Sono entusiasta di tornare alle origini entrando nuovamente in Stellantis” ha dichiarato Vidal “In un mondo in cui tecnologia e design devono procedere di pari passo per trasformare l’esperienza del cliente, sono pronto ad affrontare le sfide e cogliere le opportunità che ci attendono. Non vedo l’ora di collaborare con Jean-Philippe, Ralph e i loro team”.

Vidal: un CV da protagonista dell’auto europea

Con oltre trent’anni di esperienza nel settore, Gilles Vidal è una delle figure più riconosciute del design automobilistico europeo. A lui si devono modelli che hanno segnato un’epoca recente per Peugeot: la 208, la 308 e la 3008, tutte vincitrici del prestigioso premio European Car of the Year tra il 2015 e il 2019. In totale, i suoi progetti hanno ricevuto dieci importanti riconoscimenti, cinque dei quali proprio nell’ambito del concorso Coty (Car of the Year).

La sua cifra stilistica è spesso stata definita una sintesi di innovazione, coerenza e rispetto per l’identità storica dei brand. Una combinazione che, secondo Stellantis, sarà fondamentale per affrontare le sfide dei prossimi anni, in un mercato sempre più orientato all’elettrificazione, alla digitalizzazione e alla differenziazione attraverso il design.

Imparato, Coo Stellantis: “Una scelta strategica”

“Siamo entusiasti di accogliere nuovamente Gilles in questo ruolo strategico. La sua profonda conoscenza della cultura automobilistica europea e la sua visione progettuale orientata al futuro saranno fondamentali per ridefinire la mobilità e rafforzare l’identità dei nostri marchi europei”, ha dichiarato Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per l’area Enlarged Europe. “Colgo l’occasione per ringraziare Jean-Pierre Ploué per il suo spirito di squadra e per il contributo prezioso offerto a Stellantis”.

“L’esperienza di Gilles sarà determinante per il futuro del Gruppo. È un designer di altissimo livello, i cui progetti hanno ottenuto cinque premi European Car of the Year nell’ultimo decennio», ha aggiunto Ralph Gilles, Chief Design Officer di Stellantis. “Gilles proseguirà l’eccellente lavoro svolto da Jean-Pierre Ploué, che desidero ringraziare per aver contribuito al rilancio e allo sviluppo di numerosi nostri marchi e prodotti”.

Verso una nuova stagione del design europeo

La nomina di Gilles Vidal si inserisce in un più ampio processo di rinnovamento ai vertici di Stellantis, avviato con la recente designazione di Antonio Filosa come nuovo ceo. Dopo la riorganizzazione dei marchi e delle funzioni strategiche, anche il design, elemento sempre più centrale nella differenziazione tra modelli su piattaforme condivise, entra così in una nuova fase. Vidal sarà dunque chiamato a dare forma a una nuova era del design targato Stellantis. Un compito complesso, ma perfettamente in linea con la sua esperienza. Resta ora da vedere quali saranno i primi modelli a portare la sua nuova firma.