Stellantis: Antonio Filosa è il nuovo Ceo. Era il Coo delle Americhe del gruppo e prende il posto di Tavares

La gestione di Stellantis torna in mani italiane con la nomina a nuovo Ceo del napoletano Antonio Filosa, che si è guadagnato la promozione sul campo dopo tanti anni in America. Il suo incarico scatta dal prossimo 23 giugno

La casa automobilistica franco-italo-americana Stellantis ha annunciato oggi la nomina di Antonio Filosa, già responsabile delle operazioni nordamericane, nuovo amministratore delegato, a partire dal prossimo 23 giugno. “Il consiglio di amministrazione ha scelto Antonio Filosa come CEO sulla base della sua comprovata esperienza di successo pratico maturata in oltre 25 anni di attività nel settore automobilistico”, ha affermato Stellantis in una nota. La notizia conferma i rumors di inizio mese.

Le azioni Stellantis quotate a Milano, dopo aver superato i 27 euro all’inizio dell’anno scorso, hanno perso oltre due terzi del loro valore nei 12 mesi successivi. Stamane in apertura guadagnano quasi l’1% a 9,31 euro.

I dossier aperti sul tavolo di Filosa

Ci si aspetta che Filosa, 51 anni, si concentri sul difficile compito di rilanciare le sorti di Stellantis, in particolare nel suo mercato chiave, gli Stati Uniti, dopo che l’azienda ha subito un calo del 70% dell’utile netto e una perdita di liquidità di 6 miliardi di euro nel 2024.

Filosa dovrà anche tenere a freno l’esteso portafoglio di 14 marchi di Stellantis (analisti ed esperti ritengono che la casa automobilistica dovrebbe chiuderne o venderne alcuni) e completare il difficile processo di ricucitura dei rapporti del gruppo con concessionari, sindacati e governi. Stellantis è nata all’inizio del 2021 dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA, proprietaria di Peugeot

Filosa succede a Carlos Tavares, che ha lasciato il gruppo a dicembre dopo che i forti cali di profitti e vendite hanno sollevato dubbi sulla sua gestione. Da allora, la casa automobilistica è stata guidata provvisoriamente dal suo presidente John Elkann, un rampollo della famiglia Agnelli, fondatrice della Fiat, ora parte di Stellantis. Gli Agnelli sono il maggiore investitore di Stellantis attraverso la loro holding di famiglia Exor. Gli altri marchi del gruppo includono Peugeot e Jeep.

Chi è Filosa: da Napoli al Nordamerica

Da ottobre, Filosa è alla guida di Stellantis nel Nord America. Nel 2023 è stato nominato anche responsabile globale di Jeep, uno dei marchi chiave di Stellantis, ruolo che ha lasciato quest’anno quando, nell’ambito di un più ampio rimpasto dirigenziale, gli è stato assegnato anche il ruolo aggiuntivo di responsabile globale della qualità di Stellantis.

Di nazionalità italiana, Filosa è nato a Napoli, ha trascorso la sua giovinezza in Puglia e si è laureato in ingegneria al Politecnico di Milano. Sposato con un’architetto brasiliana, è padre di due figli e nutre una grande passione per la pallanuoto. È entrato a far parte del Gruppo Fiat nel 1999, dove ha ricoperto diversi ruoli, prevalentemente in America Latina, diventando responsabile di Fiat Chrysler per la regione nel 2018. In seguito ha ricoperto il ruolo di COO di Stellantis per il Sud America.

Nonostante il suo background in Fiat e la nazionalità italiana, non ha quasi mai lavorato in Italia e può offrire il profilo globale che il consiglio di amministrazione di Stellantis cercava per affrontare le problematiche della casa automobilistica multinazionale. I suoi ultimi anni alla guida delle attività nordamericane di Stellantis potrebbero rivelarsi una risorsa preziosa anche per interagire con l’amministrazione del presidente Donald Trump e rispondere alle sue politiche tariffarie.