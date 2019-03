Snam e Terna alleate per la convergenza elettricità-gas

La collaborazione tra i due gruppi si concentrerà sulla conversione degli impianti di stoccaggio e compressione in dual energy gas-elettrico, dall’altro sull’uso delle infrastrutture legate alla crescita delle rinnovabili elettriche – Snam ha siglato anche un accordo con Cdp per promuovere l’efficienza energetica sul patrimonio immobiliare della PA

Snam e Terna hanno sottoscritto un’intesa preliminare per realizzare iniziative comuni, in particolare su ricerca, sviluppo e innovazione e sulle possibili convergenze tra sistema elettrico e sistema gas. L’accordo è stato siglato dagli amministratori delegati Marco Alverà (Snam) e Luigi Ferraris (Terna).

L’operazione si inserisce nel processo di conversione portato avanti da Snam, che – per ridurre la dipendenza da fonti fossili e dunque l’impatto ambientale – punta a convertire i propri impianti di compressione e stoccaggio in “dual energy” gas-elettrico.

Per quanto riguarda il settore ricerca e sviluppo, la collaborazione Snam-Terna si concentrerà sull’uso delle rinnovabili per la produzione di elettricità e sulle nuove tecnologie per analizzare e monitorare le infrastrutture, i cantieri e la composizione idrogeologica dei territori.

“Il sistema elettrico sta vivendo un momento di cambiamento determinante, caratterizzato da una transizione energetica che coinvolge tutto il settore e per la quale ognuno è chiamato a fare la sua parte – commenta Ferraris – L’accordo firmato oggi va in questa direzione e la collaborazione fra Terna e Snam per definire e realizzare iniziative comuni, rafforza ulteriormente l’impegno di Terna quale protagonista e fattore abilitante della transizione in atto.”

Alverà sottolinea invece che “l’obiettivo di questo accordo è mettere a fattor comune le esperienze e le competenze di due aziende di eccellenza come Snam e Terna in un contesto di crescenti convergenze tra elettrico e gas, a beneficio del sistema energetico italiano. Questa iniziativa è una ulteriore tappa del cambiamento di Snam verso l’azienda energetica del futuro: con il nuovo progetto Snamtec e i nuovi investimenti previsti in innovazione e sostenibilità – dal biometano all’efficienza energetica, dalla mobilità sostenibile agli impianti ‘dual energy’ – vogliamo essere sempre più protagonisti della transizione energetica”.

Giovedì Alverà aveva sottoscritto anche un accordo con Cassa depositi e prestiti, sempre nell’ambito del progetto Snamtec, per promuovere iniziative di efficienza energetica sul patrimonio immobiliare della Pubblica Amministrazione. In base all’intesa, Snam apporterà competenze industriali, tecniche e commerciali, mentre CDP metterà a disposizione le proprie competenze economico-finanziarie nonché di gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni e le istituzioni competenti.