Sinner squalificato ma solo per tre mesi: potrà giocare i tornei di Roma e Parigi. Compromesso con la Wada

Il tennista n.1 al mondo ha accettato l’offerta della Wada e chiuso definitivamente con un compromesso il caso di doping involontario che incombeva su di lui da quasi un anno e che rischiava di andare per lunghe: squalifica sì ma solo per tre mesi

Compromesso tra Jannik Sinner e la Wada (l’Agenzia Mondiale Antidoping) per chiudere definitivamente il caso di doping involontario che aveva investito il tennista n.1 al mondo. “Questo caso incombeva su di me ormai da quasi un anno e rischiava di andare per le lunghe: per questo ho accettato l’offerta di accordo della Wada” ha commentato. Il campione altoatesino resterà fermo dal 9 febbraio al 4 maggio e potrà perciò partecipare sia agli Internazionali di Tennis di Roma che al torneo Roland Garros di Parigi ma perderà i tornei di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid.

La Wada ha spiegato l’accordo che chiude definitivamente il caso Sinner con un comunicato ufficiale dicendo che l’atleta l’ha accettato per essere risultato positivo al clostebol, una sostanza proibita, nel marzo 2024. Per la verità, precisa la Wada, Sinner non ha assunto quella sostanza ma le regole dicono che un atleta è responsabile anche delle negligenze del suo entourage, come in questo caso dove la sostanza fu assunta da un massaggiatore. La Wada non annullerà alcun risultato sportivo di Sinner, tranne quelli già previsti dal tribunale di primo grado. In conclusione il campione mondiale del tennis potrà tornare ad allenarsi ufficialmente dal 13 aprile 2025 e la Wada ha pertanto ritirato il proprio ricorso al Tas.