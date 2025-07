Sinner in finale a Wimbledon: liquidato Djokovic, ora c’è il solito Alcaraz

Jannik Sinner vince per la quinta volta nelle ultime cinque partite contro il serbo e conquista la prima finale in carriera sull’erba londinese. Domenica sfida Alcaraz: l’unico precedente nel torneo è favorevole all’azzurro

Jannik Sinner sconfigge per la quinta volta consecutiva e per la seconda volta nel giro di un mese Novak Djokovic, e accede alla sua quarta finale consecutiva nei tornei del Grande Slam. Dopo Us Open e Australian Open vinti, e la drammatica finale persa al Roland Garros contro Alcaraz, il numero uno al mondo centra dunque – per la prima volta in carriera – la finalissima sull’erba di Wimbledon, dove troverà di nuovo il rivale Carlos Alcaraz. La semifinale di oggi era la rivincita di quella di poco più di un mese fa, quando l’altoatesino aveva liquidato senza troppi problemi Novak col punteggio di tre set a zero: anche stavolta sull’erba di Londra il passaggio alla finale gli è costato poche difficoltà, visto che dopo i primi due set senza storia, nel terzo il serbo ha avuto un sussulto e ha provato a riaprire la sfida, ma alla fine ha comunque vinto Sinner, in tre set, col punteggio di 6-3, 6-3, 6-4.

Il ruolino di marcia di Sinner

Il campione azzurro, che si è presentato a Wimbledon senza lo staff di fisioterapisti ma sempre con la collaudatissima coppia di allenatori formata da Simone Vagnozzi e Darren Cahill, centra dunque una finale attesa da anni: era l’unico Slam nel quale non era mai arrivato all’atto finale, fermandosi al massimo in semifinale, due anni fa, sconfitto proprio da Djokovic, col netto punteggio di tre set a zero. Quella di oggi è la 14 esima vittoria di Sinner nel torneo britannico (4 le sconfitte), mentre in carriera ha appena centrato il trionfo numero 283, con 19 titoli vinti. Domenica pomeriggio nel prestigioso circolo di Wimbledon andrà a caccia del ventesimo titolo, il quarto del Grande Slam dopo i due Australian del 2024 e 2025 e lo Us Open dello scorso anno. A 24 anni non ancora compiuti Sinner è già nella leggenda del tennis, e in finale darà vita all’ennesimo appassionante duello con Alcaraz, a sua volta vincitore in quattro set dell’ottimo statunitense Taylor Fritz. Sarà la sfida numero 13 tra i due campionissimi, in gare ufficiali: lo spagnolo, che ha un anno in meno, ha vinto 8 volte, di cui gli ultimi cinque incontri consecutivi.

I precedenti con Alcaraz

Jannik ha infatti perso le finali di Parigi e Roma quest’anno, e anche tutte e tre le sfide del 2024: finale di Pechino, semifinale del Roland Garros, semifinale di Indian Wells. L’ultima affermazione dell’altoatesino è datata autunno 2023, sempre nel torneo di Pechino sul cemento, quando si impose in due set. Negli Slam quello di domenica pomeriggio sull’erba di Wimbledon sarà il quinto confronto diretto tra i due, che si sono sfidati due volte al Roland Garros, una all’Us Open e una proprio a Londra, che peraltro rimane l’unica partita vinta da Sinner contro Alcaraz in uno Slam, negli ottavi di finale del 2022. Quella è anche l’ultima gara persa dallo spagnolo a Londra, dove viene da due tornei vinti e da 20 partite vinte consecutivamente, contando anche quelle di questa edizione.