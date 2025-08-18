Sinner-Alcaraz, oggi la finale a Cincinnati: a che ora e dove vederla. Paolini sfida Swiatek per il titolo femminile

Oggi a Cincinnati il tennis parla italiano: per la quarta volta nel 2025 Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz in finale, mentre Jasmine Paolini affronta Iga Swiatek dopo aver battuto Kudermetova in tre set

Jannik Sinner affronta Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Cincinnati 2025. Dopo Roma, Parigi e Wimbledon, i due fenomeni si ritrovano ancora una volta faccia a faccia. Sempre in finale. l’ultimo atto del Masters 1000 dell’Ohio andrà in scena questa sera alle 21:00 italiane.

Non è però solo il tennis maschile a tingersi d’azzurro: anche Jasmine Paolini sarà protagonista nella finale femminile, dove sfiderà la polacca Iga Swiatek dopo mezzanotte.

Sinner-Alcaraz, oggi la quarta sfida del 2025 in finale a Cincinnati

Un classico del tennis moderno, che per qualcuno comincia persino a sembrare “ripetitivo”, ma che per la maggior parte degli appassionati rappresenta il massimo dello spettacolo possibile. Quella di oggi è la 14esima sfida tra Sinner e Alcaraz. Lo spagnolo è avanti con 8 successi a 5, ma l’azzurro ha vinto l’ultimo confronto, la finale di Wimbledon, Alcaraz ha in tasca Roma e Roland Garros. È una rivalità in equilibrio: quando vince uno, l’altro trova sempre il modo di rispondere. E ogni partita regala spettacolo, scambi infiniti e la tensione che solo il tennis di alto livello sa offrire.

Sul cemento il bilancio pende leggermente dalla parte di Alcaraz (5 successi a 2), ma è proprio su questa superficie che Sinner sembra imbattibile: tre dei suoi quattro Slam (Australian Open 2024 e 2025, Us Open 2024) sono arrivati sul veloce. Non solo: a Cincinnati il numero uno del mondo difende il titolo conquistato lo scorso anno contro Frances Tiafoe e arriva in finale forte di 26 vittorie consecutive sul cemento. La semifinale contro Terence Atmane ha confermato la sua crescita continua, fatta di un servizio sempre più incisivo, un rovescio letale e la consueta velocità di gambe.

Cauto come sempre Sinner: “Sono contento di essere tornato in finale, ma sarà una partita molto diversa. Vedremo”.

Più carico Alcaraz, pronto a vendicare la finale di Wimbledon persa un mese fa: “Non vedo l’ora di giocare di nuovo contro Jannik. Quando giochiamo alziamo entrambi il livello al massimo. Mentalmente e tatticamente devo essere pronto e perfetto”.

Sinner Alcaraz verso gli Us Open

Dopo Cincinnati, lo sguardo va già all’Us Open di New York (dal 24 agosto al 7 settembre), quarto e ultimo Slam stagionale, dove l’azzurro numero uno al mondo difenderà il titolo conquistato nel 2024. Non sarebbe una sorpresa ritrovare ancora lui e lo spagnolo in fondo al tabellone, magari a contendersi un altro trofeo a stelle e strisce.

Dove vedere Sinner-Alcaraz oggi in tv e streaming

La finale di Cincinnati non sarà trasmessa in chiaro. Il match sarà trasmesso in Italia in diretta tv su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. Niente Rai, niente TV8.

Paolini in finale a Cincinnati: sfida a Swiatek

L’Italia non tifa solo per Sinner. Jasmine Paolini ha centrato la sua prima finale sul cemento americano battendo Veronika Kudermetova al termine di un match di quasi tre ore (6-3 6-7 6-3). La toscana ha dominato il primo set, mancato la chiusura nel secondo e ritrovato lucidità nel terzo, sfruttando un doppio fallo della russa che le ha spianato la strada al break decisivo.

Grazie a questa vittoria Paolini torna nella top 8 mondiale, in tempo per lo US Open, e conquista la sua terza finale in un Wta 1000, dopo i trionfi a Dubai 2024 e agli Internazionali d’Italia 2025. In finale la attende la sfida più complicata: Iga Swiatek, numero tre al mondo, che l’ha sempre battuta nei cinque precedenti. La partita si giocherà non prima della mezzanotte italiana e sarà trasmessa gratis e in chiaro su SuperTennis, oltre che in streaming su SuperTennix.