Saipem firma tre contratti in Angola per 3,7 miliardi di euro. Titolo sugli scudi a Piazza Affari

I tre contratti firmati con TotalEnergies riguardano il mezzo navale Fpso, l’operation maintenance dello stesso (O&M) e le operazioni Surf

Saipem sugli scudi a Piazza Affari dopo la firma di tre nuovi contratti da 3,7 miliardi di dollari in Angola per il progetto Kaminho che riguardano il mezzo navale Fpso, l’operation maintenance dello stesso (O&M) e le operazioni Surf. A metà mattinata il titolo è in vetta al Ftse Mib con un rialzo del 3,5% a 2,36 euro.

I tre contratti di Saipem in Angola

La società guidata da Enrico Puliti si è aggiudicata tre nuovi contratti da TotalEnergies Ep Angola Block 20, società controllata da TotalEnergies, per il progetto Kaminho relativo allo sviluppo dei giacimenti petroliferi di Cameia e Golfinho, situati a circa 100 km a largo delle coste dell’Angola. L’ammontare complessivo dei contratti è pari 3,7 miliardi di dollari.

Nei dettagli, il primo contratto riguarda l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione, il trasporto e il commissioning del mezzo navale Fpso Kaminho (Floating Production Storage e Offloading). Il secondo contratto comprende l’operation maintenance dello stesso mezzo Fpso per un periodo di 12 anni con una potenziale estensione di 8 anni, il terzo prevede l’ingegneria, l’approvvigionamento, la fornitura, la costruzione, l’installazione, il pre-commissioning e l’assistenza per il commissioning e la fase di start-up di un pacchetto Surf (Subsea Umbilicals, Risers Flowlines), che include circa 30 km di condotte e risers da 8′ e da 10′ e ombelicali. Anche le strutture associate saranno fabbricate nello stabilimento locale di Saipem ad Ambriz.

“L’aggiudicazione congiunta dei contratti Surf, Fpso ed O&M conferma la competitività del modello di business integrato di Saipem, in particolare la sua capacità unica di fornire servizi di ingegneria e di project management in ambito offshore e impiantistico, associata a una flotta di mezzi navali all’avanguardia e a una capacita’ di fabbricazione in loco”, commenta la società in una nota.

Il giudizio degli analisti

Equita, che sul titolo ha un giudizio hold con target price a 2 euro, dice che la notizia “è positiva in quanto il contratto rappresenta circa il 50% della raccolta ordini stimata per il 2024 per l’E&C offshore (divisione Asset Based Services) ovvero il 30% della raccolta complessiva di gruppo per l’anno”. Stimiamo – afferma Equita – che il progetto possa avere una marginalità a doppia cifra percentuale in linea se non superiore con la media della divisione Abs”.

Anche gli analisti di Intermonte sottolineano che la notizia è “molto positiva e conferma il forte order momentum nel segmento Offshore”. “L’aggiudicazione congiunta dei contratti Surf, Fpso e O&M conferma la competitività del modello di business integrato di Saipem”, sottolineano. Anche Intermonte, che ha un giudizio buy con target price a 3 euro sul titolo, calcola che con questi contratti l’order intake da inizio anno dovrebbe aver raggiunto circa 6,2 miliardi. “Per il 2024 – dicono gli analisti – la nostra stima di order intake è pari a 13,4 miliardi”.