Ryanair rinvia il passaggio alle carte d’imbarco digitale: partenza da novembre 2025

Ryanair ha annunciato che il passaggio alle carte d’imbarco digitali avverrà dal 3 novembre 2025, anziché a maggio. La decisione permetterà una transizione più graduale evitando problematiche per l’estate

Cambio di rotta posticipato. Ryanair ha annunciato che il passaggio alle carte d’imbarco completamente digitali, inizialmente previsto per maggio 2025, avverrà a partire dal 3 novembre 2025, in concomitanza con l’inizio dell’operativo invernale. La decisione darà più tempo ai passeggeri per abituarsi alla novità e consentirà alla compagnia di gestire la transizione in un periodo di minore affluenza rispetto all’estate.

Addio alla carta stampata

Da novembre 2025, i viaggiatori Ryanair non dovranno più scaricare e stampare la carta d’imbarco cartacea, ma utilizzeranno esclusivamente quella digitale generata tramite l’app “myRyanair” al momento del check-in. Al momento, circa l’80% dei 200 milioni di passeggeri della compagnia utilizza già questa modalità.

Sebbene non sarà più possibile stampare la carta d’imbarco in aeroporto, Ryanair continuerà a consentire l’accesso ai voli anche con la versione cartacea stampata in autonomia.

Minor impatto ambientale

L’introduzione delle carte d’imbarco esclusivamente digitali comporterà diversi benefici, tra cui la riduzione delle fee di check-in in aeroporto, che saranno quasi del tutto eliminate. Ryanair stima che questa iniziativa permetterà di risparmiare oltre 300 tonnellate di rifiuti cartacei ogni anno, contribuendo così alla riduzione dell’impatto ambientale della compagnia.

“Come in altri settori della biglietteria, tra cui concerti, eventi sportivi e ferrovie, c’è stato un massiccio passaggio all’uso dello smartphone. Poiché già l’80% dei nostri clienti utilizza l’app myRyanair, riteniamo che sia il momento giusto per completare questa transizione” – ha commentato Dara Brady, Chief Marketing Officer di Ryanair – “questo cambiamento migliorerà l’esperienza di viaggio e ridurrà il nostro impatto ambientale. Inoltre, consentirà aggiornamenti in tempo reale ai passeggeri in caso di disagi, offrendo opzioni di voli alternativi, trasferimenti o sistemazioni in hotel, quando necessario”.

I numeri di Ryanair di febbraio

Nel febbraio 2025, Ryanair ha trasportato 12,6 milioni di passeggeri, registrando un incremento del 14% rispetto allo stesso mese del 2024, quando erano stati 11,1 milioni. Il load factor è rimasto stabile al 92%.

La compagnia ha operato oltre 71.360 voli durante il mese e, nei dodici mesi fino a febbraio 2025, ha trasportato complessivamente 198,8 milioni di passeggeri, con un incremento del 9% rispetto all’anno precedente e un load factor del 94%, invariato.