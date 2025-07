Previsioni meteo di Ferragosto: arriverà un’ondata di caldo africano. Ecco che tempo farà

Agosto diviso in tre parti: fino all’8 le temperature saranno nella norma, i giorni di Ferragosto invece saranno caratterizzati da afa e umidità. La fine del mese? Ecco cosa aspettarsi

Previsioni meteo di Ferragosto: il clou dell’estate 2025 si avvicina e cresce la curiosità di sapere che tempo farà. Dopo aver vissuto un inizio di stagione caratterizzato da un giugno molto caldo e da un luglio alquanto instabile, vediamo che tempo sarà quello di agosto. In generale, il mese sarà caratterizzato fino all’8 agosto da un clima ancora un po’ mite.

Dall’8 in avanti invece, come spiega IlMeteo.it, ci sarà una nuova ondata di caldo africano. Il caldo non sarà localizzato solamente in Italia, ma in tutta l’Europa sud-occidentale. Per la parte finale del mese, si intravedono nuove incertezze per quanto riguarda il meteo.

Previsioni meteo Ferragosto: che tempo farà

Il 2-3 agosto saranno giornate caratterizzate da nuova instabilità. Fino all’8, complice anche l’anticiclone delle Azzorre, il tempo sarà soleggiato ma con temperature nella media del mese, come riporta 3BMeteo.

Secondo le previsioni de IlMeteo.it, i giorni di ferragosto saranno interessati da afa e umidità. I giorni della fine del mese saranno potenzialmente condizionati da un nuovo peggioramento.