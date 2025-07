Previsioni agosto: torna il sole, ma il caldo estremo è finito? Cosa aspettarsi dal meteo per il resto dell’estate

L’inizio di agosto 2025 rappresenterà un ritorno all’estate italiana di una volta: caldo sì, ma senza eccessi. Ecco le previsioni meteo

Previsioni: Il mese di agosto 2025 parte con una sorpresa positiva per chi non ama il caldo afoso. Dopo settimane di caldo intenso, l’ultimo weekend di luglio ha visto l’arrivo di aria fresca e temporali soprattutto al Nord e al Centro, segnando una pausa dal grande caldo africano che ha dominato le scorse settimane. Ma cosa succederà nelle prossime settimane?

Entrando nel mese clou dell’estate, le previsioni meteo indicano l’arrivo di un ciclone fresco dal Nord Europa, che porterà piogge, vento e un bel calo delle temperature già negli ultimi giorni di luglio. Ma non finisce qui: nei primi giorni di agosto, prenderà il sopravvento l’anticiclone delle Azzorre, che garantirà sole e caldo sì, ma senza eccessi.

Previsioni agosto: torna il sole, ma niente caldo estremo

Tra il 28 e il 30 luglio, il meteo cambierà su gran parte d’Italia. Il caldo estremo degli ultimi giorni sarà spazzato via da un ciclone atipico per il periodo, che porterà piogge e temporali su molte regioni, soprattutto al Nord, lungo l’Appennino e in parte del Sud. I venti forti di maestrale aiuteranno a far scendere le temperature e eliminare l’afa, anche durante la notte.

Già da giovedì 31 luglio, il tempo comincerà a migliorare. Le temperature risaliranno gradualmente, ma senza eccessi, anche grazie alla ventilazione che manterrà l’atmosfera più secca e gradevole, soprattutto di notte.

Nel primo weekend di agosto (2-3 agosto) le previsioni parlano di bel tempo su tutta Italia, con temperature comprese tra i 28 e i 32 gradi al Nord, e punte di 33-34 gradi al Sud e sulle Isole, ma senza afa. Il cielo sarà in gran parte sereno, anche se non si escludono brevi temporali pomeridiani sulle zone di montagna, che dureranno poco e lasceranno spazio al sole.

Questa situazione dovrebbe durare per tutta la prima settimana di agosto. Il caldo sarà presente, ma più secco e decisamente più gradevole, ma soprattutto torna l’estate di una volta.

Tendenza meteo fino a Ferragosto. Il grande caldo è già finito?

Fino a Ferragosto l’estate in Italia sarà un po’ altalenante dal punto di vista meteo, con giornate di caldo intenso alternate a momenti di temporali improvvisi, soprattutto al Centro-Nord. Nei giorni più caldi, le temperature potranno superare i 35 gradi, soprattutto al Sud e sulle Isole, ma qui il clima resterà più stabile e piacevole. Al contrario, al Nord e al Centro i temporali potranno essere forti e a sorpresa, con acquazzoni e grandinate che interesseranno soprattutto le zone di montagna e le pianure vicine. Questi fenomeni, pur brevi, potrebbero disturbare le vacanze, in particolare chi si trova in montagna o nelle aree di pianura limitrofe.