Meteo weekend: Italia divisa tra temporali al Nord e sole al Sud, crollano le temperature. È finito il grande caldo?

L’ultimo weekend di luglio porta aria fresca e temporali al Nord e Centro con un calo di temperature fino a 15 gradi. Al Sud il caldo persiste ancora, ma inizierà a diminuire da domenica

L’ultimo weekend di luglio porterà un importante cambiamento dal punto di vista meteo. Dopo giorni di afa e temperature elevate, aria più fresca in arrivo dall’Atlantico metterà in crisi l’anticiclone africano che ha causato il caldo opprimente.

Il cambiamento però non sarà uguale in tutta Italia: mentre al Nord e al Centro torneranno piogge, temporali e un clima più fresco, al Sud e in Sicilia il caldo resisterà ancora, almeno fino a domenica. Ma l’estate è finita? Più che un addio, sarà una pausa rigenerante: l’estate continuerà, ma con toni meno estremi. Un break necessario, prima di un possibile nuovo ritorno del caldo nei primi giorni di agosto, ma con intensità più moderata.

Crollano le temperature: fino a 15 gradi al Centro-Nord

L’arrivo di un’ondata di aria fresca farà scendere le temperature anche di 10-15 gradi rispetto ai giorni scorsi. Al Nord, il caldo intenso lascerà spazio a un clima più fresco e sopportabile, molto più vicino alla normalità per questo periodo dell’anno. A causa dei temporali e del vento forte in arrivo, la Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per alcune regioni del Nord.

Le previsioni meteo nel dettaglio

Sabato 26 luglio: la giornata inizierà con qualche pioggia o temporale residuo al Nord-Est, mentre sul resto del Nord prevarrà un’alternanza di sole e nuvole. Nel pomeriggio e in serata torneranno i temporali, localmente forti, soprattutto su Liguria, Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili raffiche di vento e grandinate. In serata il tempo migliorerà. Anche al Centro Italia il tempo sarà instabile: al mattino qualche pioggia tra Lazio e Abruzzo, poi maggiori schiarite. Nel pomeriggio si svilupperanno temporali sulle aree interne, con possibili sconfinamenti fino alla costa adriatica. I fenomeni potranno essere intensi ma tenderanno ad attenuarsi in serata. Al Sud il tempo sarà più stabile, ma non del tutto soleggiato. Attese ampie schiarite, ma con possibili rovesci o brevi temporali tra Campania, Molise, Puglia, e localmente anche su Basilicata e Calabria.

Le temperature scenderanno al Centro-Nord, mentre al Sud inizieranno a calare solo su Campania, Molise e Gargano. Ancora molto caldo tra Calabria, Salento e Sicilia, con punte oltre i 38 gradi. Soffieranno venti forti di maestrale, soprattutto sui bacini occidentali, con mari molto mossi.

Domenica 27 luglio: mattinata in gran parte soleggiata, ma nel pomeriggio torneranno i temporali su Alpi e Prealpi, specie nel Nord-Est. Tra sera e notte, i fenomeni potranno estendersi anche in pianura, su Veneto, Friuli e Lombardia orientale. Al Centro il clima sarà più stabile e gradevole, con qualche nuvola sui rilievi. Tuttavia, tra la notte e lunedì, saranno possibili temporali tra Toscana e Marche. Al Sud prevarrà il bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche isolato piovasco sull’Appennino. Le temperature caleranno in modo più deciso, specie su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria tirrenica. In Siciliaresisterà il caldo nelle aree interne, ma con una lieve attenuazione. I venti di maestrale soffieranno ancora con intensità, rendendo l’aria più secca e piacevole. Mari mossi o molto mossi su gran parte dei bacini.