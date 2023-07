Pizza Week Roma: cene a quattro mani con chef stellati, jam session con pizzaioli da diverse parti d’Italia, è di scena la grande pizza

Da lunedì 10 a venerdì 14 luglio coinvolte quaranta pizzerie in un grande evento diffuso organizzato da 50 Top Pizza e Comune di Roma. Il 12 luglio al Teatro Argentina l’assegnazione dei premi 50 Top Pizza alle migliori pizzerie italiane

Da lunedì 10 a venerdì 14 luglio, Roma sarà scenario di Pizza Week-Roma Edition il più grande evento diffuso dedicato alla pizza napoletana mai tenuto nella capitale. Sono oltre 40 le pizzerie coinvolte nell’ iniziativa organizzata da 50 Top Pizza la più celebre guida online dedicata alle pizzerie in collaborazione con il Comune di Roma che contempla un ricco programma tra cene a quattro mani con chef stellati, pizze dedicate, abbinamenti con vini e birre top level, concerti, performance artistiche

“Roma ormai da diversi anni mostra una straordinaria vivacità sul versante pizza – hanno spiegato Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, ideatori e curatori della guida – Non è certo un caso se alcuni dei più importanti maestri pizzaioli hanno aperto e stanno aprendo locali nella Capitale. Qui si avverte un fermento unico, qui risiedono alcuni dei nomi che hanno avviato questa sorta di rinascimento della pizza, qui troviamo una vera e propria community di appassionati. E qui abbiamo trovato inoltre un appoggio entusiastico da parte del Comune con il quale si è creato, sin da subito, un clima di grande collaborazione”.

Una sintonia tale da consentire di raddoppiare la posta in gioco. Non soltanto quindi l’attesa premiazione di 50 Top Pizza, che avrà luogo nello storico teatro Argentina alle 19.00 di mercoledì 12 luglio, con il countdown condotto da Federico Quaranta che decreterà i nomi delle migliori pizzerie dello Stivale. A questo, che da sei anni è uno dei momenti più attesi dai foodies italiani e internazionali, si andrà infatti ad aggiungere il Pizza Week-Roma Edition che promette di essere uno degli eventi più cool dell’Estate Romana.

“Roma sempre più Capitale dei grandi eventi anche per il food. – ha dichiarato Alessandro Onorato, Assessore di Roma Capitale ai Grandi Eventi, alla Moda, allo Sport e al Turismo – Abbiamo fortemente voluto che 50 Top Pizza fosse per la prima volta ospitata a Roma. Per questo abbiamo collaborato alla programmazione degli eventi in città e messo a disposizione il Teatro Argentina per la premiazione delle migliori pizzerie d’Italia che per la prima volta si svolge nella Capitale e non a Napoli. Tutto questo per dare il giusto risalto a uno dei prodotti più riconosciuti e riconoscibili nel mondo e che a Roma può vantare moltissimi esercenti di livello. Un evento unico per romane, romani e turisti. Ma anche una vetrina eccezionale per le 40 pizzerie coinvolte”.

Importante il programma presentato in grande stile in Campidoglio, nella Sala del Carroccio. Cinque serate, da lunedì 10 a venerdì 14 luglio, all’insegna della grande pizza; oltre 40 i locali coinvolti che daranno vita a un calendario di iniziative senza precedenti. Cene a quattro mani con chef stellati, jam session con ospiti pizzaioli da diverse parti d’Italia, abbinamenti con grandi vini e birre speciali, concerti blues, esibizioni di pizza acrobatica, performance di live painting, operazioni legate al sociale e al recupero di reperti archeologici. Un vero e proprio percorso di gusto, alla ricerca dei profumi e dei sapori di uno dei prodotti più amati del Made in Italy. Per scoprire i segreti delle migliori pizze, le nuove tendenze, gli abbinamenti più intriganti.

“Come 50 Top Pizza abbiamo già sperimentato questa formula di evento diffuso a Barcellona, nel mese di maggio – hanno raccontato i tre curatori – con un successo che è andato oltre le più rosee aspettative, con la partecipazione di personaggi iconici della ristorazione catalana e non solo. E con una grande accoglienza da parte del pubblico degli appassionati che, ne siamo sicuri, si ripeterà anche a Roma”.

