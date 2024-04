Hsbc: il Ceo Quinn si dimette a sorpresa, utile T1 supera attese. Arrivano dividendo straordinario e buyback da 3 miliardi

Dopo 37 anni di cui 5 da Ceo, Noel Quinn lascia l’istituto bancario per “un migliore equilibrio tra la mia vita personale e quella lavorativa”. Risultati T1 2024 positivi: utile netto 10,8 miliardi, in arrivo dividendo intermedio e cedola straordinaria. Nuovo buyback per 3 miliardi. Titolo in Borsa +4,55%

Annuncio a sorpresa al vertice di Hsbc, uno dei più grandi gruppi bancari del mondo. Nel giorno della pubblicazione dei conti 2024, il ceo del Gruppo sino-inglese, Noel Quinn, ha informato al consiglio di amministrazione la sua intenzione di ritirarsi dalla banca dopo quasi cinque anni in carica e 37 anni di servizio nel gruppo.

“Dopo cinque anni intensi, ora è il momento giusto di trovare un migliore equilibrio tra la mia vita personale e quella lavorativa“, ha spiegato Quinn.

Quinn, 62 anni, ha guidato la ristrutturazione di Hsbc dal 2019, concentrandosi principalmente sull’Asia, la regione in cui la banca genera la maggior parte dei profitti, e gestendo il gruppo durante la pandemia di Covid-19. Entrato nell’istituto di credito nel 1987, ha assunto l’incarico di Ceo ad interim nel 2019, subentrando a John Flint, venendo poi nominato permanente l’anno successivo. Il cda della banca ha già avviato un processo formale per trovare un successore, considerando sia candidati interni che esterni. Quinn manterrà la sua posizione durante il processo di ricerca del suo successore per garantire una transizione senza intoppi. Il principale candidato alla sua sostituzione è Georges Elhedery, direttore finanziario di Hsbc dal 2023.

Hsbc: i risultati del primo trimestre 2024

Per quanto riguarda i risultati finanziari, Hsbc ha riportato un utile netto di 10,8 miliardi di dollari nel primo trimestre 2024, in calo dell’1,7%. Il risultato pre-tasse è sceso a 12,65 miliardi (-2%), includendo una plusvalenza di 4,8 miliardi dalla vendita di attività bancarie in Canada, parzialmente compensata dalla svalutazione di 1,1 miliardi nel business in Argentina. I ricavi sono aumentati del 3% a 20,8 miliardi di dollari, molto meglio delle attese di Lseg per 16,94 miliardi. Il margine di interesse è sceso a 8,7 miliardi di dollari.

Negli ultimi mesi Hsbc ha venduto anche la controllata retail in Francia ed è in procinto di cedere anche quella in Russia.

In arrivo dividendo straordinario e buyback di 3 miliardi

Hsbc ha approvato un dividendo intermedio di 0,10 dollari per azione e la distribuzione di una cedola straordinaria di 0,21 dollari per azione derivante dalla vendita degli asset canadesi.

Inoltre, il gruppo britannico ha anche deciso un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie del valore di 3 miliardi di dollari, dopo aver completato un piano precedente da 2 miliardi, con un impatto di 0,4 punti percentuali sull’indice patrimoniale Cet 1. Il nuovo programma di riacquisto dovrebbe iniziare poco dopo l’assemblea annuale degli azionisti di maggio.

Hsbc: guidance 2024 confermata

Hsbc ha confermato che la sua guidance rimane invariata. Continuano a mirare a un ROTE (Return on Tangible Equity) rettificato intorno al 15%, con un margine netto di interesse di almeno 41 miliardi di dollari.

I risultati dei conti fanno volare la banca tra le blue chip della Borsa di Londra. Il titolo Hsbc registra in mattinata un guadagno del +4,55%.