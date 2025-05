Pensione giugno 2025: quando arriva, chi avrà aumenti e chi rischia tagli per bonus non dovuti

La pensione di giugno 2025 sarà erogata con qualche giorno di ritardo a causa dei giorni festivi, e alcuni pensionati potrebbero registrare delle trattenute sull’assegno. Ecco i dettagli

Giugno 2025 porta qualche novità per i pensionati Inps: il pagamento arriverà con qualche giorno di ritardo a causa dei festivi, mentre alcuni dovranno fare i conti con una trattenuta mensile per il recupero di bonus ricevuti per errore. Ecco tutto quello che serve sapere sulle pensioni di giugno 2025: calendario pagamenti, le trattenute e come consultare il cedolino e il modello Obis/M.

Quando arriva la pensione di giugno?

Per via della domenica 1° giugno e della Festa della Repubblica il 2 giugno, i pagamenti e gli accrediti partiranno da lunedì 3 giugno. Chi ritira la pensione in contanti agli uffici postali dovrà rispettare questo calendario, basato sulla prima lettera del cognome:

A–B: martedì 3 giugno

C–D: mercoledì 4 giugno

E–K: giovedì 5 giugno

L–O: venerdì 6 giugno

P–R: sabato 7 giugno (solo mattina)

S–Z: lunedì 9 giugno

Attenzione alle trattenute: chi rischia il taglio dell’assegno

A partire da giugno 2025, l’Inps applicherà una trattenuta di 50 euro al mese per recuperare i bonus una tantum da 150 e 200 euro erogati nel 2022 a pensionati con redditi superiori alle soglie stabilite. Questi bonus, concessi dal governo Draghi per contrastare l’aumento del costo della vita, sono stati pagati sulla base di dati fiscali provvisori, successivamente verificati e corretti.

Il recupero potrà variare tra 200 e 350 euro, con trattenute mensili fino al completo rimborso. In caso di impossibilità di trattenere l’importo sulla pensione, l’Inps invierà avvisi di pagamento tramite PagoPA. Le comunicazioni sono state inviate tramite la piattaforma digitale Send, dove i pensionati possono verificare la propria situazione.

Pensioni: aumentano le maggiorazioni sociali per le minime

Da giugno 2025, le maggiorazioni sociali aumentano da 136,44 euro a 144,44 euro mensili, portando il trattamento minimo a 747,84 euro. Possono beneficiare dell’aumento i pensionati con:

Reddito personale annuo fino a 9.721,92 euro

Reddito coniugale complessivo fino a 16.724,89 euro

Come consultare il cedolino pensione

Dal 20 maggio 2025 sarà possibile visualizzare il cedolino della pensione di giugno direttamente sul sito Inps. In questo modo, ogni pensionato può conoscere in anticipo l’importo esatto che riceverà. Per vedere il cedolino basta collegarsi al sito Inps e accedere con Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). Si può anche usare l’app Inps Mobile o rivolgersi a Caf e patronati per assistenza gratuita.

Il modello Obis/M 2025

Dal 9 maggio 2025 è disponibile il nuovo modello Obis/M, il documento riepilogativo della pensione con tutti i dettagli su importi lordi e netti, trattenute, perequazione, maggiorazioni e arretrati. Per scaricarlo: