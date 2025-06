Nvidia, Ft: gli insider (incluso Huang) hanno venduto azioni per oltre 1 miliardo mentre il titolo volava con l’IA

Secondo il Financial Times, insider e dirigenti di Nvidia hanno venduto azioni per oltre 1 miliardo di dollari nell’ultimo anno, di cui oltre 500 milioni solo a giugno, sfruttando l’euforia del mercato legata al boom dell’intelligenza artificiale

Gli insider di Nvidia hanno venduto azioni per oltre 1 miliardo di dollari nell’ultimo anno, sfruttando il rally del titolo alimentato dall’esplosione dell’intelligenza artificiale. Solo nel mese di giugno, le vendite interne hanno superato i 500 milioni di dollari, mentre le azioni della società californiana toccavano i massimi storici. A riportarlo è il Financial Times, che evidenzia come il boom del titolo abbia offerto un’occasione ghiotta per monetizzare.

Tra coloro che hanno ceduto azioni figura anche Jensen Huang, amministratore delegato e cofondatore di Nvidia. Huang è tornato a vendere questa settimana, per la prima volta da settembre, come confermano i documenti depositati presso la Sec (Securities and Exchange Commission). Queste operazioni riflettono il forte entusiasmo degli investitori per l’intelligenza artificiale, che continua a spingere al rialzo i titoli dei semiconduttori e delle big tech, consolidando Nvidia come leader del settore.

Nvidia da record: torna l’azienda più capitalizzata al mondo

Mercoledì le azioni Nvidia hanno raggiunto un nuovo record, permettendo all’azienda di riconquistare il primato globale per capitalizzazione di mercato. A sostenere il rally del titolo sono state anche le previsioni positive degli analisti, che vedono il colosso tech come uno dei principali protagonisti della nuova era dell’IA.

Il titolo ha recuperato oltre il 60% rispetto ai minimi registrati il 4 aprile, quando le tensioni sui daziglobali annunciate dal presidente Donald Trumpavevano penalizzato i mercati. Le prospettive di un possibile allentamento delle misure tariffarie hanno contribuito al recupero dei titoli tecnologici, con Nvidia in prima linea.

Nvidia non ha rilasciato commenti alla richiesta di Reuters.