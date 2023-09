Miele: i migliori d’Italia premiati dall’Osservatorio Nazionale Mieli. 17 al Top

Il concorso ha preso in esame 1466 mieli di 540 apicoltori di tutta Italia. Il Piemonte la regione con il maggior numero di campioni seguita dia Lombardia e Sardegna. L’elenco delle aziende premiate con le tre gocce

Record assoluto di partecipazione al Concorso Tre Gocce d’Oro – Grandi Mieli d’Italia che ogni anno premia a San Pietro Terme i migliori Mieli italiani divisi per categorie. Quest’anno sono stati 1466 i Mieli che hanno partecipato al concorso, inviati all’Osservatorio Nazionale Miele da 540 apicoltori di ogni parte d’Italia.

Le valutazioni analitiche e sensoriali hanno quindi selezionato 506 mieli che sono entrati a far parte della Guida. Di questi, 17 sono stati premiati con le Tre Gocce d’Oro, il massimo riconoscimento di qualità, 201 con Due Gocce d’Oro e 288 con Una Goccia d’Oro.

Giudicati 1466 mieli di 540 apicoltori di tutta Italia

I mieli che hanno partecipato al concorso sono stati analizzati da due diversi laboratori e sottoposti ad analisi sensoriale da parte di 100 esperti iscritti all’albo nazionale. Ne è scaturita una fotografia della situazione produttiva italiana con preziose indicazioni per i consumatori ma anche per i produttori.

I mieli partecipanti al concorso vengono infatti valutati e analizzati (analisi organolettiche, fisico chimiche, melissopalinologiche) e i risultati della valutazione vengono comunicati ai partecipanti in modo che possano migliorare in futuro le qualità dei mieli prodotti. Tra le regioni italiane rappresentate: quelle con il maggior numero di campioni sono state Piemonte (161), seguite da Lombardia (143), Sardegna (133), Emilia Romagna (117) e Puglia (106). Campioni che riguardano ben 56 mieli uniflorali e 2 tipologie di millefiori (mille fiori e millefiori di alta montagna delle Alpi).

Da rilevare che, dopo la drastica riduzione nella produzione di Miele di acacia verificatasi nel 2021, quest’anno l’acacia torna ad essere il primo Miele uniflorale per numero di mieli partecipanti al Concorso con 177 campioni iscritti. Maggiore rispetto ad altri anni anche la partecipazione dei mieli di Sulla (69 campioni) ed Eucalipto (61 campioni).

E’ il Piemonte la regione con il maggior numero di campioni seguita dia Lombardia e Sardegna

Come ogni anno, Osservatorio Nazionale Miele ha pubblicato la guida, cartacea, on line e su app, al fine di poter offrire al consumatore uno strumento per potersi orientare nel mondo della produzione, esigenza sempre più impellente. Grazie alla guida, è possibile rintracciare i migliori mieli prodotti in Italia, con tanto di georeferenziazione su app, per giungere in tempo reale all’apicoltore dove poter acquistare il miele desiderato.

Le tre gocce d’oro dei mieli italiani

Miele di acacia: Apicoltura Pervinca di Michela Soia – Belluno BL

Miele di agrumi: Azienda agricola Miele dei trulli di Giuseppe Masciulli Martina Franca – Taranto

Miele di asfodelo: Miele d’Ogliastra di Giovanni Arzu – Lotzorai – Nuoro

Miele di castagno: Azienda l’oro dei campi di Filomeno Rocco – Grottole – Matera

Miele di coriandolo: Azienda di Apicoltura di Piero Iacovanelli – Tornareccio – Chieti

Miele di eucalipto: Azienda apistica Monte Tamara di Luca Lai Nuxis – Carbonia Iglesias

Miele di girasole: Apicoltura Pancaldi di Lara Pancaldi – Budrio – Bologna

Miele di lavanda selvatica: azienda Mustat Tsu Maria Lucia – Alà dei sardi – Sassari

Miele di melata di bosco: Apicoltura Campagnari di Luca Campagnari Castelnuovo del Garda – Verona

Miele di Melata di abete: Roberto Inama di Predaia – Trento

Miele millefiori: Azienda agricola di Piero Maccioni – Larciano – Pistoia

Miele millefiori di alta montagna delle Alpi: Agricoltura Zipoli di Ancilla Ballarini Romanengo – Cremona

Miele di rododendro: Azienda agricola Foliage Agrinova di Paulin Takam Takumbo – Camerano Casasco – Asti

Miele di sulla: Azienda agricola Giuseppe La Mantia – Palermo

Miele di tarassaco: Mieli Thun di Francesca Paternoster – Ton – Trento

Miele di timo arbustivo: Azienda agricola di Adele Leone – Noto Siracusa

Miele di trifoglio: Marzullo Angelo – Aquilonia Avellino