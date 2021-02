Condividi Twitter

Michelle Obama sbarca su Netflix con una serie su educazione alimentare

L’ex First Lady la corretta alimentazione dei giovani e la lotta all’obesità.. Due pupazzi, Waffles + Mochi abitanti della terra dei surgelati scoprono in un supermercato prodotti freschi, genuini e sostenibili e le sane ricette per cucinarli insieme a personaggi di spicco dello spettacolo e dell’enogastronomia, tra cui il celebre chef stellato italiano Massimo Bottura.

Dal 16 marzo sbarca su Netflix la nuova serie firmata Michelle Obama Waffle+Mochi, prodotta da Higher Ground (la casa di produzione di Barack e Michelle Obama), incentrata sull’educazione alimentare. L’obesità infantile è un problema molto serio sia negli Stati Uniti che in Italia. Con questa iniziativa la mission della Signora Obama è molto semplice: sensibilizzare i più piccoli, ma anche gli adulti, verso un’alimentazione sana ed equilibrata. Si tratta di una serie innovativa, composta da 10 episodi della durata di 20 minuti. Un programma pensato per i più piccoli, per invogliarli a mangiare più sano ma senza rinunciare al gusto, ma utile anche per gli adulti che potranno trovare ottimi consigli e spunti. Lo stile richiama il Muppet Show: i protagonisti sono Waffle e Mochi, due pupazzi aspiranti chef professionisti che abitano nella Terra dei Surgelati, ma tutto quello che cucinano è fatto di ghiaccio. Tutto cambia quando i due amici vengono assunti all’interno di uno stravagante supermercato dove, invece, i carrelli sono pieni di prodotti freschi e genuini. Il simpatico duo, grazie al sostegno della proprietaria del supermercato (l’ex First Lady) e all’ausilio di chef e celebrità, inizieranno a imparare tutti i segreti di una corretta alimentazione. Tra gli ospiti ci saranno Massimo Bottura, José Andrés, Jack Black, Gaten Matarazzo, Rashida Jones, Mandy Moore, Zach Galifianakis, il rapper Common e molti altri ancora. Waffle e Mochi gireranno il mondo, aggrappati a un magico carrello della spesa volante, scoprendo nuovi ingredienti e nuove ricette: andranno a raccogliere patate sulle Ande peruviane, assaggeranno le spezie italiane, andranno in Giappone a preparare il miso. Un fantastico viaggio all’insegna del gusto e dell’amicizia, in cui Waffle e Mochi avranno la possibilità di connettersi alle culture di tutto il mondo. Altro tema toccato della serie sarà la sostenibilità e l’importanza di rispettare la natura e i suoi prodotti. Un progetto innovativo e, al contempo, educativo realizzato grazie alla collaborazione tra i signori Obama e la piattaforma iniziata già nel 2018, con American Factory e Crip Camp. Questa volta, la Signora Obama, si fa ambasciatrice di un messaggio importante ma a volte sottovalutato: “il buon cibo: come trovarlo, cucinarlo e soprattutto mangiarlo”. Inoltre, con i partner di @PHAnews verranno offerti ingredienti freschi alle famiglie americane in difficoltà, così che possano cucinare e lasciarsi ispirare dal programma. Da sempre sensibile ai temi dell’alimentazione, agricoltura biologica e sostenibilità, nel 2009 Michelle Obama creò sul retro della Casa Bianca un orto biologico, per infondere un messaggio positivo contro i disturbi alimentari nei giovani statunitensi. Quello che si raccoglieva veniva consumato dalla famiglia e gli avanzi destinati alle organizzazioni no-profit locali, come Miriam’s Kitchen l’associazione che si occupa di offrire i pasti ai senzatetto di Washington. Inoltre, nel 2012 lanciò la campagna “Let’s Move” per la lotta contro l’obesità infantile e la promozione di uno stile di vita più sano. “Becoming”, la sua biografia, è stato uno dei libri più venduti nel 2018 con cui si aggiudicò anche un Grammy. Con Waffle e Mochi, però, è la prima volta che l’ex First lady si rivolge direttamente a un pubblico prescolare, confermandosi come icona del benessere e di uno stile alimentare sano ed equilibrato.