Meteo oggi e previsioni: arriva la grandine? Temperature in calo: ecco dove. In Lazio ordinanza anti-caldo anche per i rider

Meteo oggi e previsioni: grandine in arrivo dove? L’anticiclone Pluto abbandona il Nord dell’Italia dove ci saranno subito molte nubi e temporali

Meteo oggi e previsioni: grandine in arrivo? L’anticiclone Pluto abbandona, sabato, il Nord dell’Italia dove ci saranno subito molte nubi e temporali sia in montagna sia in Lombardia: le previsioni sono quelle diramate dal Meteo.it. Nel pomeriggio, infatti, ci saranno temporali sui settori alpini e prealpini. Altri temporali, sempre pomeridiani, interesseranno a macchia di leopardo gli Appennini centro meridionali. Qualche grado in meno al Nord di giorno, ancora 36°C diffusi al Centro-Sud con picchi fino a 40°C nel Meridione.

Meteo oggi e previsioni: grandine dove?

Per quel che riguarda domani, innanzitutto pressione in diminuzione. La giornata sarà contraddistinta da una mattinata con molte nubi al Nord, specie sui rilievi. Nel corso del primo pomeriggio temporali violenti con grandine dalle Alpi raggiungono la Pianura Padana, la Liguria e poi anche la costa Toscana entro sera e notte. Attesi nubifragi e colpi di vento: si raccomanda quindi di prestare particolare attenzione. Sole e caldo in attenuazione altrove. In Liguria si attendono piogge intense, con la possibilità di locali episodi di grandine e forti raffiche di vento

Lombardia: temperature in calo e allerta gialla

Brusco calo delle temperature e allerta gialla, dalle prime luci dell’alba, a Milano, dove in mattinata su larga parte della città ha anche debolmente piovuto per un paio d’ore. Una situazione che si ripete analogamente in diversi altri capoluoghi della Lombardia, tutti interessati dal repentino abbassamento della colonnina di mercurio dopo il caldo soffocante dei giorni scorsi. A Milano si è passati dai 36 gradi di ieri ai 29 della massima prevista per oggi. Il tempo registra infatti già ampie schiarite e nel pomeriggio è previsto il sole.

Nuovi temporali, anche molto forti, sono previsti dalla serata e domani. Intensi rovesci previsti, domani in serata, anche a Brescia, Como, Mantova, con le massime che si assesteranno intorno ai 30 gradi. Secondo l’Arpa della Lombardia (una delle regioni da oggi in allerta gialla) il tempo nella regione padana vede “l’ondata di calore nella sua fase finale ma il forte disagio da calore persisterà per un paio di giorni soprattutto nei settori meridionali. Le condizioni meteorologiche danno tempo variabile con possibilità di locali rovesci e temporali, ma anche ampio soleggiamento soprattutto sulla pianura. Domenica condizioni ancora più instabili con acquazzoni diffusi a causa delle correnti settentrionali che porteranno anche temperature in calo, da lunedì massime in pianura tra 25 e 30 gradi”.

Liguria e Pianura Padana: forti temporali in arrivo

Arpal ha emesso allerta gialla per temporali sulle zone di centro e levante ligure dalle 8 alle 23:59 di domani e sull’entroterra del ponente dalle 17 alle 23.59 di domani. Nel corso della giornata di domani, domenica 6 luglio, si attende il transito sul nord Italia di un sistema frontale in arrivo dalla Francia che determinerà forti temporali soprattutto in Pianura Padana.

Lazio, ordinanza anti-caldo estesa ai rider

La Regione Lazio amplia le misure di tutela contro le ondate di calore, estendendo anche ai rider il divieto di lavoro nelle ore più calde della giornata, dalle 12.30 alle 16, nei giorni di rischio climatico elevato. Con un’ordinanza firmata dal presidente Francesco Rocca, che resterà in vigore fino al 15 settembre, viene rafforzato l’atto adottato lo scorso 30 maggio, che prevedeva il divieto di lavoro in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole ai lavoratori agricoli e florovivaistici, agli operai dei cantieri edili e delle cave, anche agli operatori della logistica e a chi effettua consegne in bici e scooter.

Meteo: perché il Mar Mediterraneo è sempre più caldo

Un bilancio da bollino rosso per il Mar Mediterraneo, sempre più caldo. Nel mese di giugno la temperatura media della superficie del mar Mediterraneo è stata pari a 24,3°C, la più alta media mensile registrata negli ultimi dieci anni nel solo mese di giugno con ben 1° sopra la media nel periodo considerato (giugno 2015 – giugno 2024). Preoccupa anche lo stato di salute del Mar Tirreno che ha fatto registrare sempre a giugno 2025 una temperatura media della superficie pari a 25,1°C, mentre il Mar Adriatico di circa 24,1°C in maniera quasi uniforme ad eccezione della porzione più orientale lungo le coste che vanno dal Montenegro all’Albania dove le temperature della superficie dell’acqua sono state sensibilmente meno calde. A lanciare l’allarme è Goletta Verde di Legambiente che questa mattina alle prime luci dell’alba ha organizzato un blitz in navigazione lungo la costa adriatica srotolando lo striscione “Non è caldo. È crisi climatica”.