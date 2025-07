Bauli Louis Vuitton: oltre 1 milione di euro per la più grande collezione in asta da Christie’s

Dopo il successo record della vendita inaugurale del 2024, la seconda puntata di Legendary Trunks: a Parigi, la più grande collezione di bauli Louis Vuitton mai presentata all’asta

L’asta si è conclusa con un totale di € 1.151.766, ovvero il 140% della stima più bassa, con il 90% dei lotti venduti e la metà che ha superato le stime più alte, questa seconda vendita riafferma l’entusiasmo dei collezionisti per gli oggetti che si trovano all’intersezione tra tradizione, design e lusso.

Pezzi iconici e rari

Il numero di partecipanti a questa asta ha superato quello del 2024, a dimostrazione del crescente interesse che questi oggetti da viaggio storici suscitano tra una clientela esigente e internazionale. Un risultato eccezionale porta il totale combinato delle due vendite a 3,4 milioni di euro, confermando il notevole slancio che caratterizza questa categoria. Ancora una volta, questa seconda asta ha offerto una selezione accuratamente curata che ha ripercorso l’evoluzione del design e dell’utilizzo dei bauli nel corso dei decenni, presentando pezzi iconici, modelli rari e creazioni emblematiche.





Tra gli articoli più ambiti figuravano due bauli da esplorazione in zinco, progettati per resistere alle condizioni più difficili. Rari sul mercato, entrambi hanno raddoppiato le stime più basse, vendendosi rispettivamente a 100.800 e 88.200 euro. Un altro pezzo forte è stato un baule porta scarpe ispirato al famoso modello Lily Pons, venduto a 81.900 euro, quasi sei volte la stima minima. Tra gli oggetti più ambiti, un beauty case in coccodrillo e tartaruga, a dimostrazione della raffinatezza delle commissioni su misura di Louis Vuitton, venduto a 63.000 euro. Un baule porta sigari, progettato per contenere fino a 1.000 sigari, ha raggiunto i 56.700 euro, superando di gran lunga la stima iniziale di 30.000 euro. Anche un baule da letto in stile militare ha attirato l’attenzione, raggiungendo i 32.760 euro.