Veneranda Biblioteca Ambrosiana: approvato il bilancio 2024 in attivo con 300 mila visitatori. Si prefigura un 2025 molto incoraggiante

Sotto la guida del Dottor Antonello Grimaldi, Segretario Generale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, l’Ambrosiana chiude per il secondo anno consecutivo con un bilancio in attivo

Un 2024 che ha visto 303.964 visitatori superando il precedente record del 2023 di 248.517 e un inizio 2025 con i primi cinque mesi del 2025 che confermano un trend decisamente positivo, trainato dall’aumento costante dei visitatori, dall’attivazione di nuove collaborazioni e dal lancio di iniziative inclusive e coinvolgenti.

Da gennaio a maggio 2025 i visitatori registrati sono 223.712

Un risultato eccezionale, reso possibile dal contributo determinante del Dott. Antonello Grimaldi il quale ama definirsi: manager prestato alla cultura che sa leggere i bilanci e che sa distinguere i ricavi dagli utili. Negli ultimi tre anni, con Grimaldi, la Veneranda Biblioteca Ambrosiana ha avviato un percorso di rilancio e consolidamento, riconquistando stabilità economica e riaffermando il proprio ruolo strategico, non solo nel contesto culturale milanese, ma anche a livello internazionale. L’Ambrosiana è il museo più antico di Milano e la più antica Biblioteca d’Europa aperta a tutti – Come ricorda il Segretario Generale.

Visione manageriale a 360°

Una visione strategica chiara e un’efficace comunicazione istituzionale hanno permesso all’Ambrosiana di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo, rendendola una delle realtà culturali più vive e proiettate verso il futuro. Con il Dottor Grimaldi, l’Ambrosiana ha inaugurato una nuova stagione: da tempio solenne e riservato a pochi eletti, si è trasformata in un vero e proprio foro romano, aperto al dialogo e al confronto. Ha ritrovato così un dinamismo da tempo smarrito. “La cultura, infatti, non deve solo educare, ma prima di tutto avvicinare: per farlo, deve essere comunicata in modo semplice e diretto, capace di abbattere le distanze e ogni tipo di barriera.”

Segretario Generale Antonello Grimaldi

La Pinacoteca Ambrosiana, come lo stesso Dott. Grimaldi afferma: “è sì, il Museo più antico di Milano, ma anche teatro di novità, capace di rinnovarsi grazie a una visione manageriale innovativa e una idea contemporanea di polo culturale che abbandona l’aurea di luogo di cultura elitaria e autoreferenziale per farsi spazio inclusivo e di dialogo, senza perdere però senso della propria identità“