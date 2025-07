Rinnovo dei vertici per i Giovani Imprenditori dell’Unione Industriali Torino: presidenza a Federico Sandrone che prende il testimone da Barbara Graffino

Oggi l’annuncio della nomina del trentasettenne AD di Coesa durante l’Assemblea pubblica del Gruppo, intitolata “Next level growth: imprese, innovazione e sviluppo” e dedicata al tema dell’attrazione e della permanenza di talenti sul territorio

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso dall’Unione industriali Torino.

Passaggio di testimone alla guida del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriali Torino che, nel corso dell’Assemblea tenutasi oggi pomeriggio nella sede di via Fanti, ha proceduto al rinnovo del proprio consiglio direttivo e alla definizione della nuova presidenza.

Al vertice degli imprenditori torinesi under 40 è stato eletto Federico Sandrone, ingegnere trentasettenne co-fondatore e amministratore delegato di Coesa, azienda specializzata in progetti di transizione energetica. Impegnato nell’attività dell’associazione confindustriale cittadina anche nel ruolo di coordinatore della filiera Energy and Sustainable Mobility, Sandrone prende il posto di Barbara Graffino, che era in carica dalla primavera del 2023, subentrandole di diritto anche nel consiglio di presidenza dell’Unione Industriali Torino.

La nomina è stata ufficializzata in apertura del momento pubblico dell’appuntamento assembleare, che al Centro Congressi dell’Unione Industriali Torino ha proposto l’evento “Next level growth: imprese, innovazione e sviluppo”, con cui il Gruppo Giovani Imprenditori ha voluto porre l’attenzione su una questione cruciale per la crescita e la competitività: la capacità del sistema produttivo locale di attrarre e soprattutto trattenere sul territorio i migliori talenti. A confermare la valenza di tale sfida, l’intervento del professor Maurizio Del Conte, docente alla Bocconi ed esperto di diritto del lavoro, con una lettura istituzionale e normativa tra flessibilità e nuove tutele, nonché le testimonianze di Kurapati Shalini, founder di Clearbox AI, e Marco Boglione, presidente di BasicNet, chiamati a tratteggiare trend, modelli e soluzioni concrete attraverso la visione dell’imprenditore che si confronta quotidianamente con il tema.

A conclusione dei lavori, la parola è passata al neopresidente Federico Sandrone che, nel suo discorso di insediamento e dopo i rituali ringraziamenti, ha delineato i temi che si propone di sviluppare nel corso del mandato: «Proprio l’argomento che caratterizza l’Assemblea odierna esprime il principale proposito con cui assumo la guida del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriali Torino. Le nostre aziende hanno quanto mai bisogno di essere visionarie, di immaginare il futuro e avere l’ambizione di esserne protagoniste, ma perché ciò possa accadere è indispensabile investire sulle nuove generazioni, sul talento, e insieme alla mia squadra lavoreremo attivamente in tale direzione».

«Il compito di rappresentare i giovani industriali torinesi mi onora molto – ha proseguito Sandrone – ma soprattutto mi consegna la responsabilità di restituire alle nuove generazioni ciò che l’Associazione mi ha dato fin da quando, dodici anni fa, mi sono accostato per la prima volta a questa realtà. Sono entrato qui venticinquenne e nel tempo ho avuto modo di plasmare le mie conoscenze e il mio approccio all’impresa, anche grazie alla vicinanza dei presidenti che mi hanno preceduto e al costante confronto con i colleghi, con cui ho condiviso esperienze fondamentali per la mia formazione. Voglio poter fare altrettanto e mi prefiggo quindi di riuscire a coinvolgere molti ragazzi che stanno avviando la propria esperienza imprenditoriale, proprio come fu per me allora».

Nell’occasione, il Presidente ha inoltre annunciato la squadra del consiglio direttivo che lo affiancherà in questa avventura: nel ruolo di suoi vice vi sono Chantal Gallina (Dott. Gallina srl), Roberto Gariano (Gestione Servizi Integrati – GSI srl), Francesco Masera (Il dolce Canavese di B. Milanesio) e Manuel Odasso (Rigeneration società benefit arl), mentre gli altri consiglieri eletti sono Matilde Botto, Matteo Colombino, Filippo Comba, Giulio Destefanis, Gustavo Giovale, Giorgio Morelli, Lucia Morizio, Luca Proietti, Renato Rolle, Cristina Romero.

Federico Sandrone, 37 anni, è CEO e co-fondatore di Coesa, società torinese di consulenza nell’ambito energetico e delle soluzioni sostenibili. Dopo la laurea in Ingegneria Energetica e Nucleare al Politecnico di Torino e un master in management alla Bocconi School of Management, nel 2012 fonda Coesa Energy insieme al socio Dario Costanzo, con l’obiettivo di supportare enti e aziende nella gestione dell’energia, nella riqualificazione di impianti e nell’adozione di tecnologie a basso consumo. Parallelamente, sviluppa l’interesse per l’attività associativa d’impresa e si accosta all’Unione Industriali Torino, dove entra a far parte del Gruppo Giovani Imprenditori, ricoprendo nel tempo ruoli di crescente responsabilità. La competenza e la passione per i temi dell’innovazione e della sostenibilità lo conducono inoltre ad assumere, in seno all’associazione confindustriale torinese, il ruolo di coordinatore della filiera Energy and Sustainable Mobility, contribuendo attivamente al dialogo tra imprese, istituzioni e territori per la promozione di modelli energetici più efficienti e a basso impatto ambientale.