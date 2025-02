Meteo weekend: stop alla “finta primavera”, torna l’inverno con maltempo, freddo e neve a bassa quota

Dopo settimane di temperature insolitamente miti, il weekend segnerà un cambio di rotta deciso: ci aspetta un calo delle temperature e un’ondata di maltempo che colpirà gran parte del Paese

La “finta primavera” di queste settimane sta per lasciarci. Il weekend porterà un netto cambio di rotta, con un sensibile calo delle temperature e l’arrivo di maltempo su molte regioni. Secondo gli esperti, l’Italia sarà interessata da un duplice attacco ciclonico: una perturbazione proveniente dalla Francia, accompagnata da aria fredda di origine polare, e un vortice ciclonico in risalita dalla Tunisia.

Questi due cicloni, destinati a fondersi, daranno vita a una configurazione meteorologica complessa, caratterizzata da piogge diffuse, temporali e nevicate a bassa quota. Le zone più colpite saranno il Nord-Ovest, la Sicilia, la Sardegna e parte delle regioni tirreniche, come Lazio e Toscana. In Piemonte e Valle d’Aosta, la neve potrebbe scendere fino in pianura, regalando scenari da cartolina ma anche possibili disagi alla viabilità.

Previsioni meteo per il weekend

Sabato 8 febbraio: il peggioramento, iniziato già durante la notte e le prime ore del mattino, porterà piogge e rovesci intensi in Sicilia e Calabria, dove non si escludono nubifragi e possibili criticità. Anche il resto del Sud e la Sardegna saranno coinvolti da precipitazioni, mentre al Nord-Ovest e in Toscana il tempo peggiorerà rapidamente, portando piogge diffuse e nevicate sui rilievi fino a quote collinari (300-600 metri). Nel pomeriggio, le piogge si estenderanno alle regioni tirreniche, all’Emilia Romagna e al Veneto, mentre la quota neve tenderà a salire leggermente. Le temperature minime saranno in aumento, mentre le massime caleranno al Nord-Ovest, rimanendo stazionarie nel resto del Paese. I venti di Scirocco soffieranno moderati o forti, con raffiche intense soprattutto al Sud e in Sicilia.

Domenica 9 febbraio, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti su gran parte del Nord, con piogge diffuse che si concentreranno in particolare tra Lombardia e Liguria. La quota neve salirà rispetto al giorno precedente, attestandosi sopra i 1000-1400 metri. Al Sud, forti rovesci e temporali colpiranno ancora la Sicilia e la Calabria, mentre il resto del Paese vedrà un tempo più stabile, con ampie schiarite e un rischio di piogge decisamente più basso. Le temperature minime continueranno a salire ovunque, mentre le massime saranno in rialzo al Centro-Nord. I venti resteranno intensi, soprattutto sulle isole maggiori e lungo i mari occidentali.

E la prossima settimana? Lunedì inizierà con qualche pioggia residua sulle regioni tirreniche e al Sud, ma si assisterà a un graduale miglioramento. La parte centrale della settimana potrebbe riportare condizioni più stabili e asciutte su gran parte del territorio nazionale.