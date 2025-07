Meta: perché Zuckerberg assume il co-creatore di ChatGpt per guidare i lab d’élite dell’IA del futuro

In un processo di investimenti e assunzioni, Meta punta ad accentrare le più grandi menti dell’IA in circolazione. Tra sviluppo del suo modello di linguaggio Llama e integrazione dell’uso dell’IA nei suoi prodotti, ecco le novità da Menlo Park

Shengjia Zhao è il nuovo capo scientifico dei laboratori Superintelligence AI di Meta. La notizia si inserisce in un quadro più ampio. Meta, infatti, sta attraversando un processo di grandi investimenti per potere allineare l’azienda ai grandi nomi che in questo momento sono i detentori del cuore dell’intelligenza artificiale, come Google, OpenAI o Scale AI. Infatti, per farlo, Zuckerberg si è assicurato una quota fondante con l’assunzione di Zhao, co-creatore ed ormai ex di OpenAI. Allo stesso modo, con Scale AI, Meta ha acquisito il 49% delle quote dell’azienda con un’operazione da 14 miliardi di dollari. Scale AI è un’azienda statunitense che si occupa di “data-labeling“: in breve l’azienda crea pacchetti di dati simili così da poter addestrare i sistemi di machine learning, facilitando il processo. Alexandr Wang, il Ceo di Scale AI, lavora già con Zuckerberg da giugno di quest’anno. Zhao lavorerà insieme al fondatore di Meta e a Wang nella nuova divisione dedicata all’intelligenza artificiale, quella dei Superintelligence Labs.

Meta, AI: cosa c’è nell’agenda dei Superintelligence Labs

Come riporta Reuters, una delle attività principali che svolgerà il Superintelligence Lab di Meta è investire e addestrare il suo modello Llama. Il modello di linguaggio, o Llm (Large Language Model), è un programma di intelligenza artificiale che, avendo “letto” migliaia di testi, ha imparato come funziona il linguaggio umano. È il meccanismo alla base del funzionamento dell’intelligenza artificiale, ed investire nel suo potenziamento equivale per estensione a competere con Google o OpenAI, attualmente le più forti aziende sul campo. Aziende che hanno sviluppato modelli di linguaggio così forti e capaci, da arrivare alle vette della partita globale sull’intelligenza artificiale.

Meta, AI: Zuckerberg annuncia grandi investimenti in futuro

Come detto, Meta è in una fase di grande esplorazione e assunzioni di nuove menti per accelerare le proprie capacità nell’intelligenza artificiale. Come spiega Cnbc, Zuckerberg ha annunciato che Meta investirà centinaia di miliardi di dollari in infrastrutture computazionali di AI. Oltre al potenziamento dei modelli di linguaggio, la nuova divisione dei Superintelligence Labs si dedicherà anche ad integrare ancora di più l’intelligenza artificiale nell’uso quotidiano di chi utilizza i prodotti di Meta: WhatsApp, Instagram e Facebook.