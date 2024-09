Made in Malga 2024: casari e formaggi e il meglio della gastronomia delle aree agricole montane italiane si danno appuntamento ad Asiago

Da venerdì 6 a domenica 8 settembre e dal 13 al 15 settembre degustazioni tematiche dei formaggi di montagna più ricercati (Bagòss, Bettelmat, Bitto, Castelmagno, Bleu de Moncenis, Murianeng) abbinati a vini di montagna ma anche il meglio della salumeria di montagna, panificati , confetture, liquori, aceti balsamici, tè e tisane, erbe officinali

Per gli amanti dei formaggi e dei prodotti della montagna l’appuntamento di settembre è ad Asiago con Made in Malga 2024 per una serie di eventi tutti dedicati ai sapori unici delle montagne italiane con una mostra mercato dei migliori produttori, masterclass e degustazioni guidate che vedranno protagonisti i formaggi in abbinamento a vini estremi, laboratori artigianali, escursioni nelle malghe dell’Altopiano. Da venerdì 6 a domenica 8 settembre e dal 13 al 15 settembre, le strade del centro di Asiago si animeranno con casari e formaggi da tutte le aree agricole montane italiane. Un momento speciale è previsto per sabato 7 settembre, con l’apertura di una preziosa forma di Asiago DOP Stagionato 15 anni, prodotto dal Caseificio Pennar

Tra i muri delle malghe c’è un’intesa attività produttiva che richiede un costante impegno e molti sacrifici. L’opera viene completata dalle mani sapienti dei casari delle malghe, Made in Malga è un’esperienza gustativa unica e al tempo stesso l’occasione per conoscere i protagonisti di questa antica arte casearia.

Il calendario delle Masterclass propone un ricco ed interessante programma di degustazioni tematiche dei formaggi di montagna più ricercati (Bagòss, Bettelmat, Bitto, Castelmagno, Bleu de Moncenis, Murianeng) abbinati a vini di montagna. L’Asiago DOP in diverse stagionature con i distillati e cocktail a base di erbe alpine ( sabato 7 settembre ore 16.30) e con vini del fuoco (Città di Asiago Main Partner sabato 14 settembre ore 16.30), formaggi a latte crudo con vini delle Alpi, formaggi del Piemonte con vini di Abbazia europei, formaggi svizzeri con vini delle isole del Mediterraneo, i caprini di Beppe Giovale con le birre di Aleghe, formaggi blue di montagna con vini passiti, i grandi formaggi della Lombardia abbinati a vini estremi italiani e formaggi Principi delle Orobie abbinati alle birre artigianali Pintalpina.

In mostra il meglio della salumeria di montagna ma anche panificati , confetture, liquori, aceti balsamici, tè e tisane, erbe officinali e cosmetici derivati dall’attività agricola.

A Made in Malga 2024 ci sarà anche il meglio della salumeria di montagna. Dall’Alto Adige lo speck artigianale, salamini tirolesi, würstel artigianali in varie versioni la bresaola, salumi di cinghiale, cervo e capriolo. La norcineria abruzzese, il Nero dei Nebrodi ed il Nero di Calabria.

Ed infine mieli, panificati di montagna, confetture, liquori, aceti balsamici, tè e tisane, erbe officinali e cosmetici derivati dall’attività agricola. In contemporanea, a Made in Malga, nei giardini di Piazza Carli, si svolgerà la 4° edizione del Mountain Beer Festival dedicato alle birre artigianali di montagna che ospiterà 13 birrifici dell’arco alpino italiano. Sabato 7 e 14 settembre dalle ore 19:00 ci sarà poi l’aperitivo musicale con il DJ Luciano Gaggia.

Novità di questa edizione, “Asiago Experience”, uno spazio di incontri promosso dal Consorzio Tutela Formaggio Asiago e dedicato a quanti vogliono conoscere la preziosa produzione di Asiago Prodotto della Montagna, i suoi protagonisti ed imparare i segreti della degustazione e degli abbinamenti. Gli appuntamenti, ad ingresso libero, previa prenotazione, sono realizzati con la collaborazione dell’Associazione Italiana Sommelier (AIS) Veneto, l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio (ONAF) delegazione di Vicenza e l’Associazione Regionale Allevatori Veneto (A.R.A).

Si potranno gustare appetitosi piatti tradizionali: gnocchi con le patate di Rotzo preparati da “La Baitina” di Roana, piatti di carne degli allevamenti in Altopiano dell’Agriturismo Gruuntaal, le pizze di Picci Pizza farcite con i prodotti della montagna. Saranno presenti come gli anni scorsi, piatti con i pizzoccheri, bratwurst, tortel di patate, arrosticini, tagliate di pecora di Bracevia e le birre artigianali di montagna. L’Asiago Bistrot sarà gestito dallo Chef Massimo Spallino della Vecchia Stazione di Canove che proporrà gustosi piatti con il formaggio Asiago Fresco e Stagionato.

“Siamo orgogliosi di poter sostenere nuovamente questa importante iniziativa dedicata alla promozione e conoscenza dei prodotti di Malga – è il commento di Mauro Muraro, Direttore Marketing di Despar Nord (Aspiag Service S.r.l.) – che testimonia ancora una volta il nostro impegno nel valorizzare la produzione e le filiere di qualità di cui è ricco il nostro territorio. Con questa iniziativa, quindi, abbiamo scelto di fare ancora una volta la nostra parte nel tramandare e far conoscere le storie speciali, la passione e le capacità che caratterizzano i tanti prodotti e produttori del nostro territorio”. La manifestazione prenderà il via al mattino di venerdì 6 settembre. L’ingresso è libero. Prenotazioni ed il programma completo sono sul sito madeinmalga.it