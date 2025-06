Lusso, Prada acquisisce il 10% di Rino Mastrotto e rafforza la collaborazione

Prada rafforza la sua presenza nel settore lusso made in Italy acquisendo il 10% della storica azienda vicentina di pelli. Operazione mista tra conferimento e cash. Closing previsto tra fine secondo e inizio terzo trimestre 2025

Prada ha annunciato l’ingresso nel capitale di Rino Mastrotto Group, storica azienda vicentina specializzata nella concia di pelli di alta gamma e controllato dal fondo Renaissance Partners. L’operazione, che punta a consolidare una filiera produttiva d’eccellenza, prevede il conferimento da parte di Prada di due realtà chiave del settore: Conceria Superior e Tannerie Limoges. A fronte di un investimento cash, Prada acquisirà una partecipazione di minoranza pari al 10% nel gruppo Mastrotto.

Un’alleanza tra eccellenze della pelle

Conceria Superior, storica conceria di Santa Croce sull’Arno specializzata nella lavorazione del vitello, era già in parte nelle mani di Prada dal 2022. Tannerie Limoges, con oltre 70 anni di esperienza nella lavorazione delle pelli d’agnello, è invece una realtà francese che Prada controlla dal 2014. Con questa mossa, Prada trasferirà il controllo di entrambe le aziende a Rino Mastrotto Group, gruppo attivo in diversi settori, dalla moda all’automotive, che conta oltre 1.300 dipendenti e ha chiuso il 2024 con un fatturato di 342 milioni di euro.

Il perfezionamento dell’operazione è atteso tra la fine del secondo e l’inizio del terzo trimestre 2025, subordinato al soddisfacimento di alcune condizioni sospensive.

Bertelli, ad Prada: “Consolidiamo la filiera per rafforzare il made in Italy”

“Con l’ingresso in Rino Mastrotto rafforziamo il presidio di una fase altamente strategica del processo produttivo. I nostri gruppi condividono la passione per qualità, innovazione e sostenibilità. Siamo felici di promuovere sinergie e consolidare la filiera per rafforzare il made in Italy” ha commentato Patrizio Bertelli, presidente e amministratore esecutivo di Prada.

“Questa operazione conferma la nostra volontà di investire nel segmento lusso. L’ingresso di Prada nel nostro capitale sociale è il riconoscimento di una lunga collaborazione e ci apre a una visione industriale più ampia, orientata alla crescita sostenibile di lungo periodo” ha sottolineato Matteo Mastrotto, amministratore delegato del gruppo.

Rino Mastrotto Group

Fondata nel 1958 a Montebello Vicentino, Rino Mastrotto Group è un punto di riferimento per la produzione di pellami e materiali tecnici destinati al lusso, con un’attenzione crescente alla sostenibilità ambientale. L’ingresso di Prada non solo rafforza un legame storico, ma rappresenta una scommessa sul futuro del made in Italy, puntando su qualità, innovazione e una filiera integrata per competere a livello globale.