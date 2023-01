Leonardo, studio Prometeia 2022: in Lombardia la filiera ha creato valore per 2,7 miliardi e 30mila occupati

Leonardo contribuisce allo 0,8 % del Pil lombardo con oltre 30mila occupati. È quanto emerge dallo Studio Prometeia 2022 sul contributo del Gruppo guidato da Alessandro Profumo all’economia italiana e regionale – Il commento del Presidente di Assolombarda

L’ecosistema di Leonardo è composto da oltre 4mila aziende, delle quali l’87% sono Pmi, con più di 125mila occupati complessivi, e genera lo 0,6% del Pil italiano, grazie a 10 miliardi di euro di valore aggiunto. È il ricco contributo sul territorio dell’azienda attiva nei business degli elicotteri, dei velivoli, dell’elettronica e della cybersecurity secondo lo Studio Prometeia 2022 (relativi all’anno 2021). A livello nazionale, l’azienda sviluppa ricavi per 9,5 miliardi di euro, impiegando oltre 31mila addetti, ed esporta il 75% della produzione che, nel 2021, vale l’1,4% di tutte le esportazioni di beni in Italia.

Stringendo invece lo sguardo all’ecosistema produttivo della Lombardia, l’azienda è descritta come “il fulcro di una filiera che complessivamente contribuisce al Pil regionale con circa 2,7 miliardi di euro, pari allo 0,8% del totale (+28% rispetto al 2018)”. Il valore, si legge nel dossier, porta la Lombardia in cima alla classifica in Italia per incidenza sul Pil prodotto a livello regionale da Leonardo e ogni euro di valore aggiunto creato dall’azienda genera, in media, due euro addizionali sul territorio.

Profumo (ad Leonardo): “Impegnati a valorizzare l’ecosistema produttivo”

“Siamo costantemente impegnati nel migliorare gli strumenti per valorizzare l’ecosistema produttivo dei territori dove operiamo, concentrandoci, in primis, sullo sviluppo di una filiera sostenibile sul lungo periodo in grado di supportare la crescita occupazionale, delle competenze e dell’innovazione tecnologica dell’intero sistema domestico: le iniziative di Leonardo a sostegno della filiera sono leve competitive a vantaggio della sicurezza e dello sviluppo del Paese”, ha affermato Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo.

Lo Studio Prometeia 2022 su Leonardo

Dai risultati dello Studio Prometeia 2022 emerge come 10 occupati di Leonardo in Lombardia sostengono, in media, ulteriori 33 occupati addizionali per un totale di 30mila addetti dell’ecosistema locale, valore cresciuto del 30% rispetto al 2018. La Regione è inoltre quella in cui il valore degli investimenti nelle attività di Ricerca & Sviluppo dell’azienda è maggiore, raggiungendo i 382 milioni di euro, pari al 9,6% su base totale regionale.

Nella Regione, il Gruppo è presente con sei sedi principali, tra Varese, Brescia e Nerviano – attive nei business degli elicotteri, dei velivoli, dell’elettronica e della cybersecurity – per oltre 7.000 addetti impiegati; grazie alla presenza di Leonardo, il territorio lombardo è tra i pochi al mondo a poter vantare una capacità velivolistica completa, sia nell’ala fissa che nell’ala rotante, oltre a competenze avanzate in ambito spaziale.

Il valore di Leonardo per l’Italia

Su base nazionale, il moltiplicatore del valore aggiunto di Leonardo è pari a 2.9: significa che per ogni singolo euro generato dal Gruppo se ne creano ulteriori 1.9 addizionali per l’intera economia italiana. Venendo al moltiplicatore dell’occupazione, questo si attesta a 3.9: dieci occupati nel Gruppo sostengono, in media, ulteriori 28 occupati addizionali nell’economia, con lo 0,4% dell’occupazione nazionale sostenuta da Leonardo e dalla sua filiera.

Rispetto al 2018, lo studio sottolinea come l’impatto totale delle attività del Grupp sull’economia italiana sia cresciuto del 18%, in termini di valore aggiunto prodotto, e del 16%, in termini di occupati: il risultato è frutto di una espansione delle attività dirette del Gruppo e degli acquisti presso la propria supply chain italiana.

Spada: “Aerospazio settore strategico per tutto il territorio”

“L’aerospazio gioca un ruolo importante nel nostro territorio, grazie a un ecosistema industriale fatto di filiere, relazioni con imprese e università, tecnologie all’avanguardia, investimenti in ricerca e sviluppo, attenzione alla sostenibilità”. Lo ha detto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, a margine dell’evento “La filiera dell’aerospazio, difesa e sicurezza in Lombardia”, organizzato da Assolombarda, Confindustria Lombardia e Leonardo, in collaborazione con Lombardia Aerospace Cluster.

“Basti pensare che il Gruppo Leonardo, in Lombardia, contribuisce allo 0,8 % del Pil, con oltre 30mila occupati se consideriamo le filiere – ha proseguito Spada -. Questi dati testimoniano il peso dell’aerospazio e sono il motivo per cui va considerato come settore strategico per il Paese. Inoltre, stiamo parlando di un’industria che, insieme alle sue filiere, rappresenta un acceleratore per tutto l’ecosistema produttivo in termini di innovazione, elemento imprescindibile della competitività e salute di un Paese”.