Lazio Digital Summit 2025: innovazione e sviluppo al centro dell’agenda regionale

Il Lazio Digital Summit, alla sua terza edizione, si conferma un punto di riferimento fondamentale per la trasformazione digitale del territorio. Inserito nel Digital Italy Program 2025 e promosso da The Innovation Group, l’evento rappresenta la diciassettesima tappa del progetto Digital Territorial Summit, una roadmap nazionale che connette territori, istituzioni e innovatori per accelerare l’evoluzione digitale del Paese

Il Lazio Digital Summit 2025 si propone come laboratorio aperto dove visione, competenze e tecnologie si incontrano per costruire un futuro più innovativo, inclusivo e sostenibile. Il Summit, organizzato in collaborazione con la Regione Lazio, si articolerà in quattro sessioni plenarie, durante la giornata del 1° luglio 2025, dalle ore 9.00 alle 16.30, e sarà incentrato su temi chiave che intrecciano digitalizzazione, economia e sostenibilità. I lavori coinvolgeranno imprese, università, centri di ricerca, startup, associazioni di categoria e attori pubblici e privati, in un dialogo operativo e strategico.

I driver dello sviluppo digitale regionale

Tra i focus dell’agenda, troviamo:

Salute digitale : nuovi modelli organizzativi e processi innovativi per l’assistenza, con l’obiettivo di rendere il sistema sanitario più efficiente, interoperabile e vicino ai cittadini

: nuovi modelli organizzativi e processi innovativi per l’assistenza, con l’obiettivo di rendere il sistema sanitario più efficiente, interoperabile e vicino ai cittadini Innovazione e sviluppo economico : politiche digitali per sostenere la competitività del tessuto produttivo laziale, in particolare delle PMI e delle startup

: politiche digitali per sostenere la competitività del tessuto produttivo laziale, in particolare delle PMI e delle startup Infrastrutture, trasporti, logistica e portualità : la costruzione di ecosistemi intelligenti e interconnessi per una mobilità sostenibile e una logistica più efficiente, in linea con gli obiettivi green europei

: la costruzione di ecosistemi intelligenti e interconnessi per una mobilità sostenibile e una logistica più efficiente, in linea con gli obiettivi green europei IA e patrimonio culturale: il potenziale delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale per valorizzare la cultura e il turismo, settori strategici per l’economia regionale.

Obiettivi e impatto sul territorio

Il Lazio Digital Summit 2025 punta a rafforzare la governance digitale locale, promuovendo la collaborazione tra stakeholder e favorendo lo scambio di best practice. L’evento sarà anche una vetrina per le eccellenze tecnologiche e le iniziative di successo già avviate sul territorio.

Particolare attenzione sarà riservata alla crescita delle startup e delle PMI, considerate motori fondamentali della transizione digitale. Non solo: il Summit intende anche promuovere la cultura della rendicontazione pubblica, favorendo trasparenza e accountability nei processi di trasformazione.

In un contesto economico nazionale che guarda alla digitalizzazione come leva di rilancio e resilienza, il Lazio si candida a diventare un modello di innovazione territoriale. Il Summit rappresenta dunque un momento cruciale per delineare strategie condivise e misurabili, capaci di tradurre le opportunità offerte dalle tecnologie in risultati concreti per cittadini e imprese.