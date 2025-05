Lady Gaga, concertone a Copacabana: previsto un giro d’affari da record per Rio

Un anno dopo Madonna, la città carioca investe di nuovo in un maxi evento gratuito: sabato sera sulla spiaggia più famosa del Brasile ci saranno 1,6 milioni di spettatori. Hotel soldout, Airbnb e Booking sotto inchiesta per i prezzi, attesa una ricaduta da 100 milioni sull’economia della città

Dopo Roma con i funerali del Papa, l’attenzione del mondo – seppur per motivi ben più profani – si sposta a Rio de Janeiro, in Brasile, dove in questi giorni non solo è in corso un vertice preliminare del Forum Brics (il summit vero e proprio sarà sempre nella città carioca a luglio), ma soprattutto sono attese oltre 1,5 milioni di persone sulla spiaggia di Copacabana sabato sera, per il grande concerto di Lady Gaga. Un anno dopo lo show gratuito di Madonna, che batté ogni record storico di pubblico portando in spiaggia quasi 2 milioni di persone, Rio conferma la tradizione del maxi evento nel primo sabato di maggio, tanto che il sindaco Ricardo Paes ha promesso per i prossimi anni artisti del calibro di Beyoncé e degli U2. Non a caso lo slogan scelto per questa e le prossime iniziative è “Todo Mundo no Rio”, “Tutto il mondo a Rio”. Anche questa volta il concerto sarà gratuito e per la pop star di origine italiana sarà la seconda performance di sempre in suolo brasiliano, dopo la tournée del 2012. In questa occasione Rio de Janeiro è la seconda tappa del tour “Mayhem Ball” (il titolo specifico di sabato sarà “Mayhem na praia”), partito dal Messico, in cui Lady Gaga sta presentando il suo ultimo album, l’ottavo, uscito a marzo.

L’arrivo della super star non sta passando inosservato e come sempre sta innescando attenzioni mediatiche, pettegolezzi e soprattutto un gran giro d’affari. Lady Gaga è atterrata a Rio nei giorni scorsi con un volo privato a bordo di un Boeing da 130 milioni di dollari, in grado di portare in Brasile il suo numerosissimo staff di oltre 200 persone, tra ballerini, truccatori, parrucchieri, tecnici e altro.

Lady Gaga: a Copacabana un concerto che vale 100 milioni di euro

Lo show – gratuito anche quest’anno – è previsto iniziare alle 21h45 e finirà oltre mezzanotte, richiamando sulla famosissima spiaggia di Copacabana, tra le più grandi e suggestive del mondo, 1,6 milioni di persone, secondo le stime degli organizzatori. Più o meno quanto gli spettatori che assisterono un anno fa al concertone di Madonna, ma stavolta è attesa una ricaduta economica superiore, a fronte di un investimento che è stato in buona parte coperto da sponsor e privati ma che comunque è costato al Comune di Rio, guidato da una giunta di centrosinistra, la bellezza di 15 milioni di reais, quasi 3 milioni di euro e cioè il 50% in più rispetto al precedente evento con Madonna. Il costo totale è stato stimato dal giornale O Globo in 92 milioni di reais, ma il turismo innescato dall’evento genererà per l’economia della cidade maravilhosa un giro d’affari stimato in 600 milioni di reais, vale a dire circa 100 milioni di euro.

Lady Gaga batte Madonna

Secondo la Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) il dato supererebbe quello dello show di Madonna, che valse per hotel, bar e ristoranti di Rio 470 milioni di reais. L’85% degli spettatori dovrebbe arrivare dallo stesso Stato di Rio, il 12% dal resto del Brasile e il 3% dall’estero: gli stranieri saranno quelli che spenderanno di più, cioè fino a 600 reais a testa al giorno. Solo considerando chi arriva in pullman sono attese 200 mila persone, il 170% in più rispetto all’analogo evento con protagonista Madonna, circa dodici mesi fa.

Le prenotazioni su Airbnb sono aumentate di 2,5 volte, provocando un aumento dei prezzi che sta costando alla piattaforma di case vacanze e anche a Booking un’indagine da parte del Procon, il Garante brasiliano a tutela dei consumatori. Per gli hotel si prevede un tasso di occupazione intorno al 90%, rispetto al 70% tipico del ponte del 1° Maggio, e guadagni fino al 20% superiori rispetto ad un normale weekend di inizio maggio. In definitiva, per ogni real speso per i turisti, l’economia cittadina ne incasserà tra i 2 e i 2,5, secondo gli organizzatori. Senza contare l’operazione di immagine: dopo i fedeli in Vaticano, con le dovute proporzioni lo scatto di questo weekend sarà il concertone di Lady Gaga a Copacabana.