La Ferrari F355 GTS di Jeremy Clarkson guida l’asta Clived House di RM Sotheby’s

Diverse ed entusiasmanti auto saranno presenti alla prossima asta di RM Sotheby’s di Cliveden House l’8 luglio, con una delle aste più importanti: una Ferrari F355 GTS del 1996 (stima: £180.000 – £220.000) appartenuta da nuova alla star televisiva Jeremy Clarkson

L’auto fu acquistata nuova dal presentatore di Top Gear nel 1996, dopo che la star aveva dichiarato la F355 “La migliore auto del mondo”, la Ferrari è apparsa regolarmente sugli schermi televisivi britannici per tutta la fine degli anni Novanta, oltre ad essere apparsa sulla rivista Top Gear e sul Sunday Times. La Ferrari è stata ordinata nuova tramite la concessionaria ufficiale Maranello Sales presso lo showroom Tower Gate di Egham, configurata con le specifiche GTS con capote targa e rifinita in Rosso Corsa su pelle Crema con sedili sportivi. Sarebbe poi apparsa sul Sunday Times quando Clarkson riprese la patente e non la rifiutò, e nel 2000 l’auto aveva percorso 6.000 miglia. Alla fine è uscito dalla collezione dell’emittente tramite un premio distribuito tramite un giornale.

Il tema della “proprietà” continua

Un’altra splendida auto e si tratta della Lotus Elite Serie 2 del 1961 (valore stimato: £70.000 – £100.000 GPB), esportata in Giappone e fin da nuova di proprietà di Soichiro Honda, il visionario fondatore della Honda Motor Corporation. La sua affascinante storia iniziale include l’essere stata guidata dalla leggenda delle corse Tetsu Ikuzawa; essere stata sfrecciata a Suzuka dal fondatore di Mugen, Hirotoshi Honda; e aver ispirato il design di una delle prime auto stradali Honda, la S600, prima di essere infine donata alla Honda International Technical School. Splendidamente restaurata da Bushell’s Restorations tra il 2018 e il 2021, la Elite si presenta nel colore Grand Prix White di Honda, un omaggio al suo celebre passato, ed è offerta senza riserve.



In cima alla lista delle nuove consegne c’è una rara Ferrari 250 GT/L Berlinetta Lusso del 1964 con guida a destra di Scaglietti (valore stimato: £950.000 – £1.150.000 GBP), offerta dopo 33 anni di ininterrotta proprietà della famiglia. Senza dubbio una delle Ferrari più belle mai realizzate, questa speciale vettura consegnata nel Regno Unito ha avuto un affascinante inizio con il pilota e scalatore Phil Scragg, e ancora oggi porta la targa personalizzata “PS 1216”. Sebbene ora rifinita in rosso, ha lasciato Maranello con una rara tonalità di blu, rendendo le sue specifiche originali assolutamente uniche tra le auto di lusso per il mercato britannico. Inoltre, un’altra Ferrari degli anni Sessanta con guida a destra consegnata nel Regno Unito, questa volta una Ferrari 365 GTC del 1969 realizzata da Pininfarina (valore stimato: £520.000 – £580.000 GBP). Una delle sole 22 unità del suo tipo, l’auto vanta un motore con numeri corrispondenti e la certificazione Ferrari Classiche, oltre a una rara combinazione originale di Oro Nashrullah e Nera, nel caso in cui si desideri sostituire l’attuale Verde Scuro con il Beige.



Altrettanto affascinante è una Mercedes-Benz 300 SL Roadster del 1958 (valore stimato: £700.000 – £900.000 GBP). Originariamente color argento, la Roadster, restaurata con gusto, ora sfoggia un’affascinante verniciatura Königs Blau ed è dotata di un hardtop, che la rende perfetta per viaggi ed eventi. Telaio, carrozzeria, differenziale e scatola dello sterzo sono tutti matching-number, mentre il motore beneficia di una ricostruzione completa da parte di Chris Shenton nel 2019. L’auto viene offerta dopo aver fatto parte della collezione della stessa famiglia per 20 anni.

A guidare l’offerta prebellica è una spettacolare Alfa Romeo 8C 2300 Monza Recreation del 1933 (valore stimato: £600.000 – £800.000 GBP). Costruita dalle rinomate officine Jim Stokes, questa suggestiva creazione è una replica fedele di una delle auto da collezione più ricercate al mondo e offre al suo prossimo custode un’esperienza di guida riservata solo a pochissimi. A questa si aggiunge una Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost Cabriolet del 1912 davvero speciale di Barker (valore stimato: £ 470.000 – £ 570.000 GBP), offerta dopo 25 anni di proprietà, essendo stata in precedenza posseduta, restaurata e guidata dall’esperto del marchio Mark Tidy.

Alla gamma si sono aggiunte anche due straordinarie auto da competizione, tra cui una spettacolare Creation CA07 LMP1 del 2007 (valore stimato: £550.000 – £750.000 GBP). Uno dei soli due esemplari mai costruiti, la Creation, con motore V10 da 5,5 litri, ha partecipato due volte alla 24 Ore di Le Mans ed è idonea sia per il Masters Endurance Legends che per il nuovissimo campionato di supporto WEC. Chi, invece, preferisce auto da competizione un po’ più datate, potrebbe lasciarsi tentare da una Chevron B16 del 1969 (valore stimato: £150.000 – £190.000 GBP), guidata all’epoca da Brian Redman e Vic Elford.



Una spettacolare offerta di automobili britanniche è stata ulteriormente rafforzata dall’aggiunta di una Bentley R-Type Continental Sports Saloon del 1953 di H.J. Mulliner (valore stimato: £ 420.000 – £ 480.000 GBP) che è presso il suo attuale custode dal 1975. Di buon livello britannico sono anche un’Aston Martin DB4 Serie IV del 1962 (valore stimato: £ 220.000 – £ 250.000 GBP) che vanta un desiderabile motore Special Series, un’Aston Martin DBS del 1970 (valore stimato: £ 125.000 – £ 175.000 GBP) restaurata secondo le specifiche del Servizio Segreto di Sua Maestà e un’incredibile Land Rover Range Rover Custom del 2017 da 556 cavalli di Chieftain (valore stimato: £ 80.000 – £ 120.000 GBP).

L’asta di Cliveden House offre qualcosa per tutti i gusti e tutte le tasche, con diverse vere icone britanniche che vantano allettanti stime pre-vendita inferiori alle 100.000 sterline

Tra queste, la più antica Land Rover militare sopravvissuta, una Land Rover Serie I del 1948 perfettamente restaurata (valore stimato: 50.000 – 75.000 sterline); una Jensen Interceptor II del 1971 (valore stimato: 40.000 – 60.000 sterline) che ha percorso solo 4.000 miglia tra il 1979 e il 2025; un’affascinante Bentley S2 Continental “Flying Spur” Berlina del 1961 di H.J. Mulliner (valore stimato: 70.000 – 90.000 sterline); e una slanciata Jaguar XK 120 del 1951 (valore stimato: £ 40.000 – £ 60.000 GBP) dotata di parabrezza aerodinamici e utilizzata regolarmente in eventi storici.