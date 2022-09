Italgas: progettazione, contatori intelligenti di gas, luce e acqua affidati a SIT

I contatori saranno sviluppati grazie alla tecnologia termomassica – Prevista anche una fase di test sul campo di almeno 12 mesi con l’installazione di 10 mila contatori in tutta Italia

MeteRSit, società del gruppo Sit, progetterà i contatori smart di nuova generazione per Italgas Reti. I contatori saranno sviluppati grazie alla tecnologia “termomassica” che permette misurazioni accurate senza la necessità di avere dispositivi esterni di conversione, come invece accade ora con le altre tecnologie. L’accuratezza, inoltre, è garantita per una molteplicità di utilizzi: gas naturale, biometano ed idrogeno sia puro che “blended” con miscele di gas naturale.

Oltre alla progettazione, è prevista una fase di test sul campo di almeno un anno con l’installazione di 10 mila contatori in tutta Italia. Nell’insieme la durata del progetto e dei test sarà di circa 24 mesi.

“Questo accordo, rappresenta per Sit – attiva nel settore delle componenti tecnologiche – il riconoscimento del lavoro e degli investimenti realizzati negli ultimi anni. Il Gruppo ha investito, infatti, oltre 11 milioni di euro, per metà nella sola R&D, facendo leva su tecnologia e precisione quali fattori competitivi di successo”, ha affermato il presidente e amministratore delegato del Gruppo, Federico de’ Stefani.

Cos’è lo Smart Meter e quali sono i vantaggi

Lo Smart Meter consente la lettura e la gestione a distanza dei contatori di energia elettrica, gas e acqua. Il complesso di questi dispositivi rende possibile lo Smart Metering, ovvero un sistema di misura centralizzato e automatizzato che consente di massimizzare le prestazioni metrologiche, realizzare efficienza energetica e conseguire vantaggi tangibili per i consumatori finali.

Il contatore intelligente costituisce l’elemento base per la trasmissione dei dati a distanza di una specifica utenza ed è possibile grazie alla disponibilità di un sistema integrato di comunicazione in grado di interfacciarsi con la rete (fissa o mobile) e di trasmettere i dati in accordo con gli standard tecnici vigenti.

A beneficiarne sono sia agli operatori che i consumatori finali. Per i consumatori, i vantaggi risiedono nella possibilità di avere a disposizione una bolletta precisa e puntuale. Inoltre, lo Smart Meter aiuta il cliente finale ad avere una maggiore consapevolezza n relazione ai propri consumi, così da promuovere interventi di efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Per gli operatori, invece, il maggior vantaggio è quello di poter disporre di una migliore gestione della rete e di una più semplice individuazione delle perdite tecniche e commerciali. Un beneficio che vale per entrambi è la riduzione di costi per le letture e per le operazioni di gestione del contratto che possono essere effettuate in modo automatico a distanza e con maggiore frequenza.