Inzaghi-Inter: è divorzio. L’allenatore lascia e va al club arabo Al-Hilal per 50 milioni in 2 anni: Fabregas in pole per l’Inter

Simone Inzaghi lascia l’Inter e accetta l’offerta del club arabo dove giocano grandi campioni, tra cui Cristiano Ronaldo. Cesc Fabregas è in pole position per la panchina dei nerazzurri: in alternativa Roberto De Zerbi

Simone Inzaghi lascia l’Inter: troppo cocente la delusione per la clamorosa sconfitta nella finale di Champions, dove i nerazzurri sono stati surclassati dal Psg, ma troppo forte anche la tentazione araba dopo l’offerta del club Al-Hilal, dove giocano molti campioni, tra cui Cristiano Ronaldo e che aspetta la firma di Inzaghi entro domani dopo avergli promesso un ingaggio di 50 milioni in due anni. Il divorzio era nell’aria e le parole di Inzaghi subito dopo la rovinosa finalissima di Monaco di Baviera del fatale 31 maggio lasciavano presagire che questa sarebbe stata la conclusione.

Ora l’Inter deve trovare al più presto il sostituto di Inzaghi sia in vista del ricchissimo Mondiale di Club che si giocherà da metà giugno in America sia in vista della prossima stagione. Il presidente Giuseppe Marotta, dopo l’incontro con Inzaghi, ha subito avviato i primi contatti: in pole position per la panchina dell’Inter c’è l’allenatore del Como Cesc Fabregas, ma se il club lariano non lo liberasse come è già avvenuto con la Roma, la scelta dell’Inter cadrebbe sull’allenatore del Marsiglia, Roberto De Zerbi.