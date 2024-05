Intesa Sanpaolo e Fise portano a Roma il concerto “Opera Italiana is in the Air” dedicato a Giacomo Puccini

L’evento musicale è da ricondurre all’inizio della 91esima edizione dello Csio di Roma Piazza di Siena, in programma dal 22 al 26 maggio presso Villa Borghese, promossa da Fise con la main partnership di Intesa Sanpaolo

Mercoledì 22 maggio Intesa Sanpaolo e Fise portano a Roma, per festeggiare l’apertura di Piazza di Siena un concerto gratuito diretto dal Maestro Alvise Casellati

Un programma nel centenario della morte di Puccini

Il programma del concerto di Opera Italiana is in the Air sarà interamente dedicato al grande maestro d’opera Giacomo Puccini celebrando il centenario della morte.

Verranno eseguiti brani tratti da opere immortali come “La Bohème”, “Tosca”, “Madama Butterfly”, “Turandot”, “Manon Lescaut”, “Gianni Schicchi”, “Le Villi”. Puccini, lo ricordiamo come uno dei più grandi compositori italiani, ha istituito nuovi rapporti teatrali riuscendo a far cantare la propria lingua prima e come in nessun altro luogo al mondo

Giacomo Puccini (nato il 22 dicembre 1858, Lucca e morto il 29 novembre 1924, Bruxelles) è stato un compositore italiano, uno dei maggiori esponenti del realismo operistico, che ha virtualmente portato la storia dell’opera italiana a un culmine FINE. Le sue opere mature includevano La Bohème (1896), Tosca (1900), Madama Butterfly (1904) e Turandot (lasciata incompleta).

Il Maestro Alvise Casellati dirigerà l’Orchestra di “Opera Italiana is in the Air”, organizzazione nata nel 2017 per la diffusione della cultura operistica, di cui è Presidente e Music Director.

L’evento, in collaborazione con Orchestra Toscana Classica Under 35, avrà come ospiti d’onore Carolina Lopez Moreno, soprano, e Antonio Poli, tenore, e vedrà la partecipazione straordinaria dei solisti di “Fabbrica”, il programma per giovani artisti del Teatro dell’Opera di Roma: Mariam Suleiman, soprano, Mattia Rossi, baritono, ed infine il tenore Eduardo Niave. Presenterà la serata Eleonora Daniele.

L’evento potrà essere seguito in streaming sul sito www.fise.it.