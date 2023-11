Il Brunello di Montalcino Argiano migliore vino al mondo per Wine Spectator

L’Italia conquista anche il quinto posto con Mastroberardino Taurasi Radici Riserva 2016 e il sesto con Marchese Antinori Riserva 2020. Il prezzo medio dei vini premiati è di 54 dollari: si va da oltre 100 a meno di 25 dollari

Un Brunello di Montalcino torna a essere il migliore vino del mondo secondo la classifica della prestigiosa rivista americana Wine Spectator. È l’Argiano 2018 che riporta il Brunello in vetta alla classifica annuale a distanza di ventidue anni quando nel 2001 la rivista premiò un Brunello di Montalcino della Tenuta Nuova di Casanova di Neri. L’azienda Argiano costituita da 141 acri di vigneti di cui 54 acri destinati al Brunello e 25 acri al Rosso di Montalcino nel 2013 passò di mano dalla contessa Noemi Marone Cinzano al miliardario brasiliano André Esteves che, nell’arco di un decennio, vi ha investito dieci milioni di dollari.

I nuovi progetti caddero sotto la direzione di Bernardino Sani. Aveva fatto uno stage nella cantina di Argiano nel 2002, rientrando nel team di Argiano come direttore vendite e marketing nel 2012. All’inizio del 2014 è stato nominato dalla nuova proprietà amministratore delegato.

Alla fine del 2014, Sani ha arruolato l’enologo consulente Alberto Antonini per lavorare con il suo team composto dal capocantiere Adriano Bambagioni e dal direttore del vigneto Francesco Monari. Il primo intervento è stato la pulizia della cantina di invecchiamento del vino e l’investimento in botti grandi da 1.000, 2.000 e 5.000 litri, più tonneaux da 600 litri per sostituire le barrique utilizzate per invecchiare sia il Brunello classico che un imbottigliamento di Brunello da singolo vigneto chiamato Vigna del Suolo. (Un nuovo impianto di vinificazione è stato costruito nel 2000.)

“Siamo felici per l’azienda senese guidata da Bernardino Sani, sotto la proprietà dell’imprenditore brasiliano André Santos Esteves – commenta il presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, Fabrizio Bindocci -. Questo premio, che vede per il secondo anno consecutivo la presenza di un Brunello sul podio di Wine Spectator, rappresenta un enorme riconoscimento per tutta la denominazione e conferma da una parte il rapporto virtuoso di Montalcino con gli investitori stranieri, dall’altra la capacità delle nostre imprese di esprimere la massima qualità anche in annate spesso accolte tiepidamente dalla critica”.

In seconda posizione nella classifica di Wine Spectator si colloca il Pinot Nero West Sonoma Coast Freestone-Occidental 2021. L’omonima azienda vinicola di Steve Kistler – si legge nella guida – è diventata sinonimo di Chardonnay californiano decenni fa. Da quando ha fondato Occidental nel 2011, è diventato noto per il Pinot Nero della California. Con sua figlia Catherine, Kistler coltiva 65 acri di viti di Pinot Nero attorno alla loro nuova azienda vinicola, nella zona AVA della West Sonoma Coast, recentemente creata. Le parcelle di Kistler esemplificano la natura estrema di questa zona vitivinicola in via di sviluppo: vicino alla costa, ad alta quota, ricoperta di nebbia mattutina e sferzata dai venti pomeridiani. Questo imbottigliamento è ricco di puro frutto di mora e amarena, ravvivato da una leggera nota salata, mentre un bordo minerale sottostante aggiunge una sottile tensione al tutto.

Sul terzo podio sale Bages Château Lynch Paulillac 2020. Per alzare il tetto della qualità, a volte – sottolinea il curatore della guida – devi letteralmente alzare il tetto. Il proprietario Jean-Charles Cazes e l’enologo Nicolas Labenne hanno completato una nuova enorme cantina in tempo per la vendemmia 2020, battezzandola con un vino di qualità classica. Lynch Bages è stato a lungo amato negli Stati Uniti (ed è stato affettuosamente soprannominato “lunch bags” all’interno di alcuni circoli vinicoli di lingua inglese). La sua annata del 1985 ha vinto il premio di Vino dell’anno nel 1988. Questa è la proprietà di punta dell’azienda della famiglia Cazes, che comprende sei tenute in Francia, nonché un hotel e ristoranti nell’incantevole città di Bages stessa. L’annata 2020 dimostra ancora una volta che l’azienda si colloca ben al di sopra della sua quinta classifica di crescita. Il Grand Vin 2020 offre una bellissima interpretazione del Bordeaux moderno, con note di cassis puro e viola in apertura, seguite da ondate di tabacco dolce e ferro. Quarta posizione per RAEN Pinot Nero Sonoma Coast Royal St. Robert Cuvée 2021.

Il numero 5 dei vini mondiali è ancora un vino italiano, il Mastroberardino Taurasi Radici Riserva 2016 seguito in sersta posizionme da Dunn Cabernet Sauvignon Howell Mountain 2019. E la bandiera italiana sventola asnche sul podio n. 7 con Antinori Chianti Classico Marchese Antinori Riserva 2020. Chiudono quindi la top ten di Wine Spectator Château Pichon Baron Pauillac 2020, Résonance Pinot Noir Willamette Valley 2021, Greywacke Sauvignon Blanc Marlborough 2022.

Nelle nostre degustazioni alla cieca del 2023 – spiega in una nota Wine Spectator – i nostri redattori hanno esaminato più di 9.200 vini, di cui 5.819 con un punteggio pari o superiore a 90 punti. Questo è stato il nostro pool iniziale per selezionare i Top 100, valutati per qualità (in base al punteggio), valore (in base al prezzo), disponibilità (casi prodotti o importati negli Stati Uniti) e, soprattutto, pertinenza e storia dei vini – quello che chiamiamo X-factor.

La nostra lista è un ampio quadro dell’anno nel vino. Troverai alcuni dei migliori vini provenienti da vitigni di prima qualità e denominazioni di prim’ordine, in particolare nella nostra Top 10. La California figura in primo piano grazie alla forza dei raccolti di Cabernet 2019, Chardonnay 2021 e Pinot Nero 2021; L’Italia, che rappresenta il 20% del totale, mostra la forza del Piemonte e della Toscana. Brilla anche la Francia, con la Valle del Rodano in testa.

Quasi il 50% della Top 100 di quest’anno è composta da aziende vinicole che hanno ottenuto l’onore per la prima volta; altri sono artisti costanti con ottimi track record, annata dopo annata. Il punteggio medio è di 93 punti e il prezzo medio è di $54. Anche se 13 vini costano 100 dollari o più, oltre il 60% ha un prezzo di 50 dollari o meno, mentre più di un quarto dei vini costa 25 dollari o meno.