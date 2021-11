Idrogeno, Sit oltre il gas: porta i suoi contatori alla Cop26

In occasione del Climate Summit Cop26 ci sono anche i contatori a idrogeno dell’azienda padovana. De’ Stefani (Ad Sit): “Facciamo sistema per accelerare la decarbonizzazione”

Utilizzare l’idrogeno verde anche per usi domestici al posto del gas naturale. È l’obiettivo della multinazionale padovana, Sit, che assieme al Dipartimento per il Business, l’Energia e la Strategia Industriale del governo britannico (BEIS) ha installato nelle case 100% a idrogeno a Gateshead (Nord dell’Inghilterra) questi contatori sostenibili per dimostrare concretamente l’uso “residenziale” dell’idrogeno (ad esempio piani cottura, scaldabagni, riscaldamento). Attualmente “ospitato” all’interno dello stand della BEIS a Glasgow in occasione della conferenza sul clima delle Nazioni Unite, la Cop26.

“Utilizzare idrogeno al post del gas è un comportamento virtuoso perché l’idrogeno è sostenibile”, ha dichiarato Federico de’ Stefani, Amministratore Delegato di Sit -. Il nostro impegno è stato sviluppare contatori che fossero “hydrogen-ready” ovvero pronti all’uso con l’idrogeno, quando questo diventerà disponibile così anche per le caldaie: in questo caso il tecnico installatore certificato potrà con un semplicissimo, breve intervento passare dall’utilizzo del gas naturale all’idrogeno. I costi per i dispositivi ad idrogeno saranno molto simili a quelli a gas e per l’utente non cambierà nulla in termini di utilizzo. Ciò che cambierà sono i benefici, l’utente diventerà parte della “hydrogen revolution”, contribuendo attivamente ad un mondo più sostenibile”.





Contribuire a un pianeta più verde è diventata la mission di Sit, rinnovato con forza nel 2019. In particolare, accelerare il processo di fuoriuscita dal carbone, la misurazione dei consumi energetici e al controllo delle condizioni climatiche possibili grazie ai propri prodotti, così l’azienda veneta ha assunto un ruolo attivo e proattivo nella lotta alla decarbonizzazione e agli sprechi nell’utilizzo di gas e acqua.

Inoltre, Sit collabora da diversi anni con BEIS nella sperimentazione per l’utilizzo di sistemi ad idrogeno all’interno di Hy4Heat. Si tratta di un programma del governo britannico nel quale il Gruppo ha preso parte sin dall’inizio “come leader mondiale nello sviluppo di valvole di sicurezza per caldaie nonché di produttrice di contatori”, si legge in una nota.