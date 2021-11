Condividi Twitter

I migliori vini italiani sotto i 13 euro, una Guida al bere bene risparmiando con soddisfazione

La Guida Bere Bene del Gambero Rosso seleziona 848 vini di qualità in tutta Italia che si possono acquistare sotto i 13 euro. I premi nazionali per i vini rossi, bianchi e rosati e per Regioni. Selezionate anche le migliori enoteche

Non c’è bisogno di svenarsi per prendersi la soddisfazione di bere un buon vino. L’Italia ha una immensa ricchezza di biodiversità enologica da garantire tutti i palati esigenti a qualsiasi prezzo. Ne è testimonianza Berebene la Guida di Gambero Rosso, che racconta il meglio dell’enologia italiana sotto i 13 euro. La Guida propone, 848 i vini disponibili sugli scaffali delle enoteche e della GDO, sulle vetrine on-line di e-shop aziendali e siti di wine-commerce di tutta Italia.

Un’importante novità è rappresentata da un’appendice dedicata alle migliori enoteche d’Italia: a differenza degli anni passati, sono state raccolte in un’unica sezione per creare una sorta di “guida nella guida” più omogenea. Tra i 371 negozi recensiti, 43 sono aggiudicati i Tre Cavatappi, il riconoscimento che indica i locali in cui è presente una selezione eccelsa, curata con passione da enotecari esperti. Il Presidente Paolo Cuccia dichiara “Il nostro Paese, grazie alla sua biodiversità, riesce a mantenere sempre alti gli standard qualitativi. Qualità che riesce ad essere fruibile da un vasto pubblico, sempre più attento e appassionato. C’è necessità ora di concentrarsi maggiormente sulla sostenibilità che potrà portare vantaggi a tutti i produttori e aumentare il prestigio delle nostre produzioni in Italia e nel mondo” L’Amministratore Delegato Luigi Salerno prosegue “Quello di Gambero Rosso è un supporto continuo ai produttori e a tutto il mondo del vino. Lo facciamo da sempre attraverso le nostre guide, i nostri approfondimenti, le nostre iniziative e i nostri eventi che ci permettono di portare il meglio dell’enologia italiana in tutto il mondo” Nove vini rappresentano il top nazionale per Centro, Nord e Sud con il miglior rapporto costo-qualità per la sezione vini rossi, vini bianchi e vini rosati: Di seguito i diversi premi attribuiti dalla Guida: PREMI NAZIONALI ROSSI Nord: A. A. Meranese Schickenburg ’20 – Cantina Meran Centro: Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Yang ’19 – F.lli Barba Sud: Mandrolisai ’19 – Fradiles PREMI NAZIONALI BIANCHI Nord: Collio Bianco Uve Autoctone ’19 – Cantina Produttori di Cormòns Centro: Frascati Terre dei Grifi ’20 – Fontana Candida Sud: Greco di Tufo ’20 – Sanpaolo di Claudio Quarta PREMI NAZIONALI ROSATI Nord: Chiaretto di Bardolino Cl. Villa Cordevigo ’20 – Vigneti Villabella Centro: Aganita ’20 – Giorgetti Sud: Sicilia Rosato Madamarosé ’20 – Tenuta Sallier de la Tour PREMI REGIONALI PIEMONTE Barbera d’Asti La Villa ’20 Tenuta Olim Bauda LIGURIA Colli di Luni Bianco Gladius ’20 La Baia del Sole – Federici LOMBARDIA RGC Valtènesi Chiaretto Rosavero ’20 Giovanni Avanzi TRENTINO Trentino Marzemino Mas’est ’20 Bossi Fedrigo ALTO ADIGE A. A. Gewürztraminer ’20 Josef Brigl VENETO Soave Cl. Clivus ’20 Cantina Sociale di Monteforte d’Alpone FRIULI VENEZIA GIULIA Collio Pinot Grigio ’20 Pighin EMILIA ROMAGNA Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco Grasparossa Codarossa Albinea Canali TOSCANA Morellino di Scansano ’20 Col di Bacche MARCHE Lacrima di Morro d’Alba Dasempre del Pozzo Buono ’20 Vicari UMBRIA Trasimeno Gamay Divina Villa Et. Bianca ’20 Duca della Corgna LAZIO Roma Malvasia Puntinata ’20 Principe Pallavicini ABRUZZO Cersauolo d’Abruzzo ’20 Contesa MOLISE Molise Rosso Neravite ’18 Terresacre CAMPANIA Campi Flegrei Falanghina ’19 Cantine del Mare BASILICATA Aglianico del Vulture Teodosio ’19 Basilisco PUGLIA Primitivo di Manduria 14 di Terra ’20 Cantolio CALABRIA Cirò Bianco ’20 Luigi Scala SICILIA Arcifà ’20 CVA Cnicattì SARDEGNA Terresinis Vernaccia ’20 Cantina Sociale della Vernaccia Infine, i premi Tre Cavatappi: TRE CAVATAPPI VALLE D’AOSTA LA VINERIA Aosta PIEMONTE FRACCHIA E BERCHIALLA Alba (CN) CASA DEL BAROLO Torino EATALY – L’ENOTECA Torino ROSSORUBINO Torino LIGURIA Enoteca Carpe Diem Alassio (SV) LOMBARDIA CANTINE ISOLA Milano COTTI Milano ENOCLUB Milano IEMMALLO Milano SIGNORVINO Milano LA CANTINA Pavia TRENTINO ALTO ADIGE WEINDIELE WINESTORE Bolzano/Bozen MERANER WEINHAUS-CASA DEL VINO DI MERANO Merano/Meran (BZ) GRADO 12 Trento VENETO FERROWINE Castelfranco Veneto (TV) LA MIA CANTINA Padova FRIULI VENEZIA GIULIA BISCHOFF Trieste EMILIA ROMAGNA ENOTECA ITALIANA Bologna TAVERNA DEL GUSTO Piacenza TOSCANA MOLESINI Cortona (AR) VIGNOLI Firenze VINOTECA AL CHIANTI Firenze ENOTECA LA FORTEZZA Montalcino (SI) RIVELLA Siena MARCHE CONAD ONORI’S Magliano di Tenna (FM) GALLI Senigallia (AN) UMBRIA ENOTECA GIO’ Perugia LAZIO DEL GATTO Anzio (RM) BULZONI Roma ENOTECA ACHILLI AL PARLAMENTO Roma ROSCIOLI Roma TRIMANI Roma ABRUZZO LA FENICE L’Aquila MOLISE PISTILLI Campobasso CAMPANIA LA BOTTE Casagiove (CE) ENOTECA CONTINISIO Napoli SCAGLIOLA Napoli BASILICATA ENOTECA DEI TOSI Matera PUGLIA VINARIUS DE PASQUALE Bari CALABRIA MONACO E SCERVINO Cosenza SICILIA ENOTECA & BISTRÒ VINO VERITAS Palermo SARDEGNA ANTICA ENOTECA CAGLIARITANA Cagliari